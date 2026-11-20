Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El horticultor y bombero forestal de 27 años conserva más de mil semillas en su proyecto La Mielga, en Palencia. Su labor recibió el Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven.

Emilio Medina empezó a cultivar a los 16 años en el terreno de sus bisabuelos, en Villalcázar de Sirga, Palencia. Una década después, su proyecto La Mielga reúne más de un millar de semillas de distintas especies y fue distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven.

Horticultor y bombero forestal, Medina recupera variedades antiguas con la ayuda de personas mayores y otros productores. En su colección conserva tomates, legumbres, lechugas y cerca de 40 variedades de ajo, además de los conocimientos vinculados con cada cultivo.

La Mielga recupera semillas y patrimonio agrícola

La Real Academia de Gastronomía reconoció una iniciativa que combina la recuperación del patrimonio agrícola con la investigación, la innovación y el desarrollo rural. El jurado, presidido por el chef Dabiz Muñoz, también valoró la difusión del proyecto en redes sociales.

Medina creció en una familia de agricultores y ganaderos, aunque durante su infancia ya no había huerta en su casa: su abuelo había dejado de cultivarla y luego falleció. El interés por las variedades antiguas surgió cuando, en la casa de una tía, probó una ensalada preparada con tomates de su propia huerta.

“Para mí fue como descubrir un mundo nuevo. No sabía que existían esos tomates”

La experiencia lo impulsó a buscar semillas. A través de conversaciones con personas mayores y otros horticultores, consiguió variedades que después plantó para evitar que desaparecieran. Entre las especies que conserva se destacan los tomates, las legumbres, los ajos y la lechuga oreja de mulo.

Tomates antiguos premiados en España

El trabajo de Medina ya recibió cerca de 20 reconocimientos. En la última Feria Nacional del Tomate Antiguo de Polanco, en Cantabria, su variedad Negro del Escorial fue elegida como el mejor tomate de España. En el mismo certamen, el tomate francés Ananas Noir obtuvo el premio al mejor tomate internacional.

Su producción es limitada y cuidada: conoce cada planta y la observa a diario. Entre las respuestas que más valora están las de quienes prueban sus tomates, en especial las personas mayores que le dicen que el sabor les recuerda al de antes.

“Eso para mí es muy especial”

Las muelas, una legumbre ligada a la historia local

La variedad que más ilusión le genera recuperar no es un tomate, sino las muelas, una legumbre que formó parte de la alimentación durante la posguerra y los años de hambre. Con el tiempo dejó de consumirse por su asociación con aquella época.

Medina cultiva las muelas por separado según su procedencia, ya que cada comarca tiene sus propias variedades. También advierte que contienen una neurotoxina y que el consumo excesivo puede provocar parálisis en las piernas. Él las prepara una vez al año con amigos, como homenaje a la alimentación de otra época.

“Eso me hace mucha ilusión: una cosa que se ha perdido, pero que nos sostuvo aquí durante décadas”

Conservar las semillas y los saberes del campo

Durante los meses de mayor riesgo de incendios, Medina trabaja como bombero forestal, una etapa que coincide con el período de más actividad en la huerta. Su experiencia en el monte alimenta una preocupación que también atraviesa su proyecto: aquello que no se cuida puede desaparecer.

Para conservar las semillas antiguas, explica, hay que guardarlas de un año para otro, compartirlas y volver a cultivarlas. También busca recuperar los relatos de las personas mayores sobre el trabajo en el campo, las formas de cultivar, conservar los alimentos y cocinar.

“Es como una cadena de eslabones: si se rompe uno, la cadena deja de funcionar”

De cara al futuro, Medina espera continuar con sus cultivos y aumentar algo la producción para que más personas puedan probar sus tomates.