Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Una encuesta publicada el 18 de noviembre proyecta una victoria del Partido Popular en los comicios del 29 de noviembre. La alianza del PP y Vox superaría la mayoría absoluta, mientras que Pedro Sánchez encabeza la valoración de los líderes.

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, una de las últimas encuestas ubica al Partido Popular (PP) al frente, con una ventaja de 1,5 puntos sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El sondeo también señala una caída de Vox, que conservaría el tercer lugar.

Qué proyecta la encuesta para las elecciones en España

El estudio de 40dB, difundido el 18 de noviembre, muestra al PP con ventaja de cara a los comicios. La proyección también anticipa cómo podría quedar conformado el Congreso de los Diputados.

Entre las fuerzas nacionalistas y regionales, Esquerra Republicana de Catalunya obtendría 10 escaños; Bildu, 7; Junts per Catalunya, 4, uno más que en la medición del día anterior; el PNV, 3; Adelante Andalucía, 3; el BNG, 2; y Coalición Canaria, 1.

PP y Vox superarían la mayoría absoluta

Para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se necesitan 176 bancas, sobre un total de 350. Según la encuesta, PP y Vox superarían ese umbral incluso en el escenario menos favorable: sumarían 179 escaños, con 128 para el PP y 51 para Vox.

En el escenario más favorable para ambas fuerzas, alcanzarían 199 bancas: 139 del PP y 60 de Vox. La izquierda, en cambio, no llegaría a la mayoría absoluta ni en su proyección más favorable. El máximo del PSOE, 127 escaños, sumado a los 11 del Frente Amplio y al escaño de Podemos, daría un total de 139 diputados.

Pedro Sánchez lidera la valoración de los candidatos

Aunque el PP encabeza la encuesta electoral, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, es el preferido para conducir el país, con el 32,4 por ciento de las preferencias.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa en ascenso y alcanza el 22,5 por ciento. En tanto, Santiago Abascal, de Vox, retrocede del 17,3 al 16,6 por ciento.