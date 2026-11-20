Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Una góndola que funcionó durante dos décadas a 100 metros de altura fue adaptada como una pequeña casa con cocina, baño y paneles solares. La iniciativa de Vattenfall se suma a otros proyectos que reutilizan palas de aerogeneradores para fabricar esquís y construir fachadas.

Una góndola de aerogenerador que permaneció durante 20 años a unos 100 metros de altura en Austria tuvo una segunda vida como vivienda sustentable. La compañía energética sueca Vattenfall transformó la estructura, que protegía el generador y otros componentes, en una pequeña casa equipada con cocina, baño, paneles solares y calefacción.

Presentado en octubre de 2024, el proyecto forma parte de una estrategia para reutilizar materiales de instalaciones eólicas desmanteladas. La góndola conserva su estructura exterior, mientras que el interior fue acondicionado para permitir una estadía confortable e incorpora muebles recuperados y materiales de origen sustentable.

Una góndola eólica adaptada como vivienda

La estructura pertenecía a una turbina V80 de 2 megavatios, instalada en 2005 en el parque eólico de Gols. Durante aproximadamente dos décadas de funcionamiento, el aerogenerador produjo 73 gigavatios hora de electricidad, una cantidad equivalente al consumo anual de más de 29.000 hogares.

Tras el desmantelamiento de la turbina, la empresa neerlandesa Business in Wind cedió la góndola para desarrollar la iniciativa. Tiene unos 10 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto, dimensiones que permitieron distribuir los ambientes de la vivienda.

El diseño estuvo a cargo del estudio Superuse, con la participación de Blade-Made y la constructora Woodwave en la transformación. Feenstra, filial de Vattenfall, realizó la instalación eléctrica. En el interior se dispusieron una cocina, un baño y una sala de estar; además, se instalaron paneles solares, una bomba de calor y un sistema solar para calentar agua.

Reutilización de componentes de aerogeneradores

La vivienda, concebida como un proyecto experimental y no como una solución extendida, se exhibió durante la Dutch Design Week de Eindhoven, entre el 19 y el 27 de octubre de 2024. Allí, los visitantes pudieron recorrerla y conocer las soluciones empleadas para adaptar la antigua maquinaria.

Jos de Krieger, socio de Superuse y Blade-Made, destacó el potencial de la experiencia: “Si una estructura tan compleja como una casa es posible, muchas soluciones más sencillas también son viables y escalables”. Sus responsables consideran que el proyecto puede inspirar nuevos usos para las góndolas que serán retiradas en los próximos años.

Vattenfall también impulsó la fabricación de 15 pares de esquís con fibra de carbono recuperada de palas eólicas. El material provenía del parque neerlandés Irene Vorrink y fue procesado por la empresa noruega Gjenkraft. Luego, el fabricante EVI Ski incorporó las fibras para reforzar los núcleos de madera de los esquís.

Palas eólicas en esquís y fachadas

“Queremos usar estas fibras largas de las palas para crear otra cosa larga, como unos esquís”, explicó Endre Hals, fundador de EVI Ski.

En otra iniciativa, la compañía donó 57 palas procedentes de un parque eólico de Dinamarca para construir parte de la fachada del estacionamiento Niels Bohr, en Lund, Suecia. Inaugurado en 2025, el edificio tiene 365 plazas distribuidas en cinco plantas.

Las palas se cortaron y se utilizaron como elementos de cerramiento no estructural. La propuesta permite aprovechar componentes cuyo reciclaje presenta dificultades y muestra alternativas para reducir los residuos de una industria que enfrenta desafíos para recuperar los materiales de sus turbinas.