Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El empresario dijo que se siente “bastante tonto” por el dinero que destinó a candidatos trumpistas y aseguró: “Yo no soy MAGA”. También opinó sobre el triunfo de Gina Hinojosa en Texas y defendió a Jensen Huang.

El empresario Elon Musk tomó distancia de Donald Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA) tras la derrota republicana en las elecciones de medio término de Estados Unidos. En una entrevista, dijo que se siente “bastante tonto” por el dinero que aportó a candidatos trumpistas y que, si pudiera volver atrás, se “replantearía seriamente” esa inversión.

“Los republicanos sufrieron una derrota contundente en estas elecciones. Y tras el dinero que gasté me siento bastante tonto”, afirmó Musk. El magnate también puso en duda si volvería a financiar campañas políticas luego del resultado electoral.

Elon Musk cuestionó su apoyo económico a candidatos de Trump

El empresario sostuvo que se considera “ideológicamente bastante moderado” frente al núcleo duro del trumpismo. “No creo que yo tenga opiniones políticas extremas... Quiero decir, yo no soy MAGA”, señaló.

Luego agregó: “No estoy seguro de qué significa MAGA. Pero si eso significa una especie de adhesión a un conjunto de políticas del partido republicano, yo no me identifico con eso”. Sus declaraciones se conocieron en la DealBook Summit, un encuentro anual realizado en Nueva York al que asisten referentes empresariales y políticos.

La distancia entre Musk y Trump se había manifestado previamente, cuando el empresario renunció a su cargo en la Casa Blanca por su oposición al proyecto de ley fiscal impulsado por el presidente.

La derrota republicana y el resultado electoral en Texas

En las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas se impusieron en la mayoría de los estados donde hubo comicios y el Partido Republicano perdió la mayoría en las dos cámaras del Parlamento. En el Senado, los demócratas obtuvieron 56 bancas frente a 44 republicanas; en la Cámara de Representantes, consiguieron 257 escaños contra 172.

Tras esos resultados, distintos aliados históricos de Trump comenzaron a poner en duda su respaldo al mandatario. Musk también se refirió a Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa venció al republicano Greg Abbott y asumirá como gobernadora en enero de 2027.

Qué dijo Musk sobre Gina Hinojosa y Jensen Huang

El empresario, que reside en Texas, consideró que al estado le irá “bien” con Hinojosa al frente. La describió como una política “bastante moderada” y dijo que no cree que sea “una gobernadora de extrema izquierda”.

Durante la entrevista, Musk también defendió a Jensen Huang, exdirector ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, a quien definió como un “amigo”. Además, afirmó que respaldaría su regreso al liderazgo de la empresa: “No creo que él sea desleal a Estados Unidos”.