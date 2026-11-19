Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La entidad indicó que terceros accedieron a datos de mercadotecnia que podrían incluir nombres y correos electrónicos de clientes. Aseguró que sus servicios funcionan con normalidad y que el episodio no está relacionado con las fallas recientes.

J.P. Morgan informó que una empresa proveedora de servicios para el banco fue víctima de un ciberataque este jueves. Según la entidad, los atacantes podrían haber accedido a datos de mercadotecnia de clientes, aunque las operaciones bancarias no fueron interrumpidas.

En un comunicado, el banco señaló:

"Nos enteramos de que terceros que prestan servicios a la empresa fueron blanco de un ataque cibernético".

"Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de mercadotecnia en poder de esos proveedores, los cuales podrían incluir algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes".

Sobre el alcance del incidente, agregó:

Qué datos podrían haber quedado expuestos

La entidad remarcó que no hubo interrupciones en sus servicios y afirmó que se comunicará directamente con las personas afectadas. También ofrecerá apoyo, incluido un servicio gratuito de monitoreo de crédito.

El banco aclaró que el ciberataque no está vinculado con las dificultades que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana:

"No existe ninguna relación con la interrupción del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana".

Fallas en bancos de Estados Unidos y pagos de Zelle

Durante los últimos días, usuarios de distintas entidades financieras de Estados Unidos reportaron problemas para ingresar a sus cuentas en línea y realizar operaciones. Entre las plataformas mencionadas estuvieron Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle.

Un portavoz de Chase confirmó que el banco atravesaba inconvenientes técnicos y descartó que estuvieran relacionados con un incidente de ciberseguridad.

"Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos".

"Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible".

El representante añadió:

U.S. Bank sostuvo que sus

"sistemas no se han visto afectados directamente"

"fuera de servicio"

"Es posible que un problema en las instituciones financieras esté afectando servicios más amplios, incluidos los pagos de Zelle, para algunos de sus clientes".

, aunque advirtió que quienes intentaran enviar o recibir pagos de Zelle a través de otra institución podían sufrir demoras. Por su parte, Zelle aseguró que no estuvoy señaló: