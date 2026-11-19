Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 5 min de lectura

La fecha promueve la salud masculina, la equidad de género y modelos positivos de masculinidad. La iniciativa surgió en 1992 y se extendió a nivel internacional en 1999; además, reúne frases para compartir durante la jornada.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una jornada que busca poner en agenda la salud masculina, la equidad de género y la importancia de promover modelos positivos de masculinidad. La propuesta también invita a reflexionar sobre los desafíos que atraviesan los varones en distintos ámbitos de la sociedad.

La iniciativa fue impulsada en 1992 por el profesor estadounidense Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas. Su objetivo era abrir un debate sobre el papel de los hombres y dar visibilidad a su salud, además de destacar referentes positivos.

Por qué el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre

La conmemoración adquirió alcance internacional en 1999, cuando Jerome Teelucksingh, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, retomó la propuesta y planteó establecer el 19 de noviembre como fecha oficial. Eligió ese día en homenaje a su padre, a quien consideraba un ejemplo de responsabilidad y compromiso.

Teelucksingh aclaró que la jornada no buscaba competir con el Día Internacional de la Mujer, sino aportar una perspectiva complementaria. La propuesta apuntó a abordar el bienestar de los hombres de manera integral, incluyendo sus dimensiones física, emocional y social.

La iniciativa recibió el respaldo de Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, quien la consideró una oportunidad para equilibrar el diálogo global sobre género. La UNESCO también calificó la fecha como "una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre sexos". La Organización Panamericana de la Salud incorporó la jornada a su calendario y promovió la difusión del cuidado de la salud masculina.

Salud masculina y objetivos de la jornada

Entre los temas que promueven los impulsores del Día Internacional del Hombre figuran la salud, la construcción de vínculos respetuosos y el reconocimiento de modelos de masculinidad diversos. También proponen que la fecha sea una oportunidad para compartir tiempo con hombres importantes de la familia y la comunidad.

La organización International Men's Day señala, entre las problemáticas que busca visibilizar, que la tasa de suicidios de los hombres es "3 veces mayor que al de las mujeres". También afirma que los varones "mueren en promedio 4 - 5 años antes que las mujeres" y que tienen "el doble de probabilidades que las mujeres de padecer cáncer de pulmón".

Entre las acciones sugeridas están escribir cartas o correos a amigos, familiares y otras personas significativas para expresarles cuánto se las aprecia. La jornada también puede conmemorarse con un mensaje o un encuentro dedicado a reconocer el afecto y el acompañamiento.

Frases para compartir por el Día del Hombre

La fecha también suele estar acompañada por mensajes y reflexiones para enviar a padres, hermanos, hijos, parejas y amigos. Estas son algunas frases vinculadas con la jornada:

"Piensa como un hombre de acción, actúa como un hombre de pensamiento." Henri-Louis Bergson. "Si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, no es digno de vivir." Martin Luther King Jr. "La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable." Mahatma Gandhi. "Ser hombre es, de alguna manera, ser responsable." Antoine de Saint-Exupéry. "El hombre es el arquitecto de su propio destino." Apolonio de Tiana. "Un hombre de verdad quiere dos cosas: peligro y juego. Por eso quiere a la mujer, como el juguete más peligroso." Friedrich Nietzsche. "El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre común, en la comodidad." Confucio. "El verdadero hombre se complace en la virtud y descansa en la humanidad." Mencio. "Hay que ser hombre antes de poder ser caballero." John Wayne. "No hay nada que tenga más valor que el honor, ni más fuerza que la verdad. Cuando ambos: honor y verdad coinciden, estamos en presencia de un hombre." Diego Quiros, Sr. "El hombre de talento vive aun de muerto." Publio Siro. "La medida de un hombre es lo que hace con el poder." Platón. "Un hombre honesto es la obra más noble de Dios." Alexander Pope. "Quien tiene el valor de hacer reír a los demás, es un hombre grande." Charles Chaplin, adaptación de su frase original "Un día sin reír es un día perdido". "Cuando un hombre no puede elegir, deja de ser hombre." Anthony Burgess, de su novela La naranja mecánica. "La fuerza del hombre no reside en los músculos, sino en la voluntad y el carácter." Vince Lombardi.

También circulan mensajes dedicados a celebrar el afecto, la empatía y el compromiso: