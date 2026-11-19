La mujer de 112 años, reconocida como la persona más longeva de la historia danesa, integró el partido nazi local y ocupó cargos de conducción durante la Segunda Guerra Mundial. La revelación surgió de documentos de archivo publicados semanas después de su biografía.

Kirsten Schwalbe, de 112 años, se convirtió en la persona más longeva de la historia de Dinamarca. Sin embargo, dos días después de alcanzar ese récord, documentos del Archivo Nacional danés revelaron que se afilió al Partido Obrero Nacional Socialista Danés (DNSAP) en 1941, cuando tenía 27 años.

Los archivos indican que Schwalbe no solo fue integrante de la organización. Entre agosto de 1943 y julio de 1944 se desempeñó como líder interina del grupo local del partido en la ciudad de Holstebro y encabezó también la agrupación de mujeres de esa sección.

El papel de Schwalbe en el partido nazi danés

El historiador Claus Bundgaard Christensen, de la Universidad de Roskilde, analizó los documentos y sostuvo: "Era más que un miembro ordinario de las bases". También afirmó: "No hay dudas de que fue una de las nazis prominentes de su área en ese momento".

La curadora Gry Scavenius Bertelsen, del Museo de la Resistencia y el Campo de Frøslev, explicó que el DNSAP tenía una estructura jerárquica de varios niveles. En ese esquema, el cargo de líder interina local que ocupó Schwalbe representaba un puesto dentro de la cadena de mando.

La historia y la actividad del DNSAP en Dinamarca

Fundado en 1930 como una imitación directa del partido de Adolf Hitler, el DNSAP adoptó el saludo nazi, la esvástica y el antisemitismo como rasgos centrales. Llegó a contar con cerca de 39.000 afiliados, aunque nunca obtuvo más del 1,8 por ciento de los votos en elecciones.

Tras la invasión alemana de Dinamarca, en abril de 1940, el partido colaboró con las fuerzas de ocupación y reclutó daneses para las Waffen-SS. La invasión duró apenas unas horas y el DNSAP fue disuelto en mayo de 1945, con la liberación del país.

El marido de Schwalbe, Laurits Wilhelm, también ocupó un cargo en la organización. Fue líder interino de la rama local de Holstebro desde noviembre de 1942 hasta julio de 1944.

La respuesta de Schwalbe y la polémica por su biografía

Schwalbe negó públicamente haber tenido simpatías nazis y minimizó su conocimiento del partido durante una entrevista con la señal danesa TV Midtvest. "Apenas sabía de qué se trataba, porque nunca me interesé por la política", declaró.

También explicó: "Mi marido me lo pidió y yo dije que no me importaba. La política no me interesaba para nada, así que hice lo que él creyó que debía hacer". Más tarde reconoció que lamenta no haber investigado más, aunque considera "injusto" que se la examine por decisiones tomadas hace ocho décadas. "En aquella época, las esposas no se ocupaban de ese tipo de cosas. Se lo dejaban a los hombres", agregó.

La revelación se conoció un mes después de la publicación de su biografía, We Need Something to Laugh About, que no mencionaba su pasado en el DNSAP. La editorial Gyldendal Publishing y los autores Frederik Helms y Line Morell Holm dijeron que desconocían esos antecedentes y prometieron investigar y actualizar el libro.

La familia señaló que Schwalbe está "profundamente afectada" por la cobertura periodística y declinó hacer más comentarios. La mujer vive actualmente en Struer, en la región danesa de Midtjylland.