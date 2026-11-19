La resolución que ratifica las operaciones de la agencia para los refugiados palestinos fue aprobada por 143 votos. Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel, entre los nueve países que la rechazaron.

La Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que ratifica la continuidad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). La iniciativa fue aprobada por 143 votos afirmativos y advierte sobre las consecuencias humanitarias, políticas y de seguridad que tendría una interrupción de sus actividades.

El texto respalda las operaciones del organismo en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria. También expresa preocupación por la situación financiera de la agencia, ante el aumento de las necesidades humanitarias y la insuficiencia de las contribuciones internacionales.

Qué países rechazaron la resolución sobre la UNRWA

Además de la Argentina, votaron en contra Estados Unidos, Israel, Fiyi, Macedonia del Norte, Micronesia, Palaos, Paraguay y Tonga. La resolución sostiene que “ninguna otra organización cuenta con la capacidad operativa y el mandato de la UNRWA” para reemplazar las tareas que realiza.

El documento insta a los Estados miembros a ampliar el apoyo económico al organismo y a garantizar mecanismos de financiamiento sostenibles y previsibles. También cuestiona las medidas adoptadas por Israel que, según el texto, afectan los intereses y las operaciones de la agencia.

Las críticas de la ONU a las restricciones impuestas a la agencia

La Asamblea General cuestionó la legislación aprobada por el Parlamento israelí el 28 de octubre de 2024 y puesta en vigencia en enero de 2025, que restringió las operaciones de la UNRWA en territorio israelí y en los territorios palestinos ocupados.

La resolución condena los ataques contra instalaciones del organismo, los impedimentos al ingreso de ayuda humanitaria y las restricciones a la circulación de trabajadores y suministros. Además, reclama al Gobierno israelí que respete los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y permita que las tareas humanitarias se desarrollen sin obstáculos.

El texto también incorpora referencias a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 22 de octubre de 2025, sobre las obligaciones de Israel respecto de la presencia y las actividades de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en los territorios palestinos ocupados.

La UNRWA informó la muerte de cerca de 400 trabajadores

En materia de protección del personal humanitario, la resolución condena los asesinatos y las lesiones sufridas por trabajadores de la agencia. Según los datos incluidos en el documento, cerca de 400 integrantes de la UNRWA murieron entre al menos 597 trabajadores humanitarios fallecidos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

La UNRWA fue creada en 1949 por la Asamblea General de Naciones Unidas para brindar asistencia a los refugiados palestinos. Desarrolla programas de educación, atención sanitaria, asistencia social y ayuda de emergencia en cinco áreas de operaciones, y tiene bajo su mandato a más de seis millones de refugiados palestinos.

Financiamiento y revisión de la neutralidad de la UNRWA

La resolución reconoce el compromiso de la agencia con las recomendaciones del denominado Informe Colonna, una revisión independiente de sus mecanismos de neutralidad. De las 50 recomendaciones, ya se completaron 41; el documento reclama a los Estados miembros que aporten los recursos necesarios para implementar las restantes.

El texto advierte que cualquier intento de desmantelar o reducir las actividades de la UNRWA “tendría consecuencias humanitarias graves para millones de personas”.