Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La feria celebra en 2026 su edición número 33 sobre la avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González. Con entrada libre, reúne belenes, figuras y artesanías entre la Catedral y el Archivo de Indias, ambos reconocidos por la Unesco.

Cada noviembre, la Feria del Belén de Sevilla ocupa la avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González, en un paseo peatonal entre la Catedral y el Archivo de Indias. Ambos edificios integran, junto con el Real Alcázar, un sitio español incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1987.

La edición de 2026 será la número 33. La organiza la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla, conocida como ACOBE, con el respaldo del área de fiestas de la municipalidad, que incorporó la feria como línea propia en su plan de subvenciones de 2023.

Figuras, miniaturas y artesanía en la Feria del Belén

En España se llama belén a lo que en la Argentina se conoce como pesebre, y la feria está dedicada casi por completo a ese universo. Este año se instalaron 14 puestos: ocho sobre la avenida de la Constitución y seis en Fray Ceferino González. Entre los expositores que participan de manera recurrente están la Antigua Cerería del Salvador, el taller de Gloria Botonero y La Casa del Belenista.

La entrada es libre y no requiere reserva. Los expositores llegan desde distintas provincias españolas y también desde el exterior, con especialidades que incluyen imaginería, cerámica, talla y miniaturas. En los puestos se ofrecen figuras, piedras, dioramas completos y elementos para representar el agua en los paisajes de los pesebres.

Artesanos y piezas únicas para montar el belén

Algunas piezas incorporan mecanismos para hacer girar molinos, mover el agua de un arroyo o desplazar pequeños rebaños y personajes. Otras se distinguen por sus detalles diminutos, como panes, ristras de ajos y embutidos en miniatura.

Entre las propuestas más singulares hay dioramas montados con muñecos de Playmobil, que conviven con tallas de madera hechas a mano. Los artesanos no reponen una pieza cuando se agota, y cada compra se acuerda directamente con quien la fabricó.

El belenismo, protegido como patrimonio cultural andaluz

En octubre de 2023, la Junta de Andalucía inició el trámite para proteger el belenismo como Bien de Interés Cultural. La inscripción en el catálogo de patrimonio andaluz quedó firme en 2024 y alcanza a todo el territorio de la comunidad, no solo a Sevilla.

La resolución del 11 de octubre de 2023 define el belenismo como “el arte de fabricar las figuras” y también como la tarea específica de montar el belén. La protección establece para las personas y entidades vinculadas el deber de conservar, mantener y custodiar esta actividad.

Cómo llegar a la feria navideña de Sevilla

La feria se adelanta al encendido de las luces navideñas de la ciudad. En 2025, la iluminación se inauguró a fines de noviembre con un acto de la Banda Municipal sobre la avenida de la Constitución.

Como la avenida es peatonal, el acceso se realiza a pie o en transporte público. El tranvía T1 y la línea 1 de metro tienen parada en Puerta de Jerez; las líneas de colectivo C1 y C2 también pasan por la zona.