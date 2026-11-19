Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El pescadero José María Sánchez recomienda filtrar el jugo de los mejillones antes de sumarlo a una salsa con verduras, pimentón picante y vino manzanilla. El colador permite aprovechar el sabor del molusco y retirar posibles restos de arena e impurezas.

Los mejillones son una opción habitual para preparar aperitivos, entradas y platos principales por su sabor, su versatilidad y su precio relativamente accesible. Aunque suelen cocinarse al vapor, algunos pasos simples permiten aprovechar mejor el líquido que liberan y sumar intensidad a la preparación.

El pescadero José María Sánchez propone usar ese jugo como base para una salsa con verduras, pimentón picante y vino manzanilla. La clave, antes de incorporarlo, es pasarlo por un colador para retirar posibles restos de arena o impurezas.

Cómo cocinar los mejillones y filtrar su jugo

El primer paso es limpiar los mejillones y colocarlos en una olla con “un chorrito de agua”, como recomienda Sánchez. Se calientan hasta que las conchas comiencen a abrirse, sin prolongar la cocción para evitar que la carne pierda su textura.

Una vez abiertos, se retiran los mejillones y se reserva el líquido de la olla. El consejo central consiste en filtrar ese jugo con un colador antes de sumarlo a la salsa: así se conserva su sabor marino sin trasladar posibles impurezas al plato.

El colador y la sartén cumplen funciones distintas en esta receta. El primero sirve para limpiar el líquido de cocción; la segunda se usa después para preparar el sofrito. Por eso, la recomendación no implica dejar de lado la sartén.

Salsa para mejillones con pimentón y vino manzanilla

Para empezar la salsa, se coloca aceite en una sartén y se cocina cebolla finamente picada hasta que esté bien pochada. Luego se incorpora el ajo y, una vez cocido, se agrega el tomate para formar la base de verduras.

El siguiente paso es sumar el pimentón. Sánchez indica que “se incorpora la cucharada de pimentón picante”. Conviene remover la preparación y evitar que el condimento se queme, ya que podría darle un sabor amargo.

Con el sofrito listo, se agrega el líquido filtrado de los mejillones y se mantiene la preparación al fuego hasta que el caldo se reduzca y los sabores se concentren. Después, se añade “una copa de manzanilla”, un vino generoso característico de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.

El paso final y los cuidados de seguridad alimentaria

La manzanilla aporta matices que acompañan el sabor marino de los mejillones y las verduras. Tras incorporarla, se continúa la cocción para reducir el líquido. Al terminar, se retira la sartén del fuego y se tritura la preparación hasta lograr una textura fina y homogénea.

Por último, se colocan los mejillones en una fuente y se cubren con la salsa caliente. El resultado combina el jugo natural del molusco, el toque picante del pimentón y los aromas del vino.

Para cuidar la seguridad alimentaria, los mejillones deben mantenerse refrigerados hasta el momento de prepararlos, comprarse en establecimientos autorizados y limpiarse correctamente. También se recomienda descartar los ejemplares con conchas rotas y los que permanezcan cerrados después de la cocción.