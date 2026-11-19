Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia mantuvieron en Shenzhen su primer encuentro trilateral, centrado en el control de armas nucleares y los conflictos en Ucrania e Irán. La reunión se realizó durante el foro APEC y duró alrededor de una hora y veinte minutos.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin concluyeron en Shenzhen su primera cumbre trilateral, un encuentro inédito entre los líderes de las tres principales potencias nucleares. La reunión se realizó en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el complejo Kylin Villa, y se extendió durante aproximadamente una hora y veinte minutos.

Las autoridades chinas señalaron que la cita buscó preservar la paz mundial y la estabilidad estratégica internacional. Antes del encuentro a tres bandas, Xi y Trump mantuvieron una reunión bilateral sobre las relaciones comerciales y distintos asuntos internacionales, seguida de un almuerzo de trabajo. Luego, Putin se sumó a las conversaciones.

Una cumbre trilateral con foco en el desarme nuclear

Al inicio de la reunión, Trump afirmó que el encuentro estaba «haciendo historia». Xi, por su parte, sostuvo que la «interacción positiva» entre los tres países «no es una opción, sino una obligación» y advirtió que quedaron atrás los tiempos en que las naciones podían actuar como «territorios aislados».

La disposición de los mandatarios también reflejó la dinámica diplomática de la cita. Se sentaron alrededor de una mesa circular decorada con flores lilas: Xi ocupó el lugar central, con Putin a su derecha y Trump a su izquierda. Las delegaciones quedaron a cierta distancia, mientras que las banderas de los tres países y una pintura tradicional china completaron la escenografía.

Las conversaciones abordaron el control de los arsenales nucleares y la situación geopolítica en Ucrania e Irán. Xi describió las armas atómicas como una «espada de Damocles», defendió su prohibición y eliminación total y pidió cumplir los tratados internacionales y no «cruzar líneas rojas».

Ucrania, Irán y los conflictos regionales

Trump reconoció la posición «única» de los tres países para reducir el riesgo nuclear, aunque planteó las dificultades políticas de avanzar hacia el desarme. «Francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país», afirmó. También agregó: «Así funciona el mundo», e insistió en la necesidad de cooperar para frenar la proliferación nuclear en países como Irán.

Putin sostuvo que Rusia, China y Estados Unidos comparten «muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales», y mencionó la guerra en Ucrania. Según indicó, el conflicto fue tratado extensamente en sus reuniones bilaterales con Xi y Trump. En el diálogo con el presidente estadounidense, el tema recibió atención por iniciativa de este último.

Sobre la guerra, Trump expresó: «Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra». Washington y Pekín también coincidieron en su interés por mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz.

Expectativas moderadas y críticas desde Europa

La Casa Blanca moderó las expectativas sobre los resultados de la cumbre y consideró poco probable que se alcanzaran acuerdos inmediatos. Moscú, en cambio, destacó la importancia de reforzar las relaciones entre las potencias.

La imagen del encuentro recibió cuestionamientos en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que «estos tres dirigentes están en desacuerdo sobre prácticamente todo y, por tanto, no pueden ponerse de acuerdo en nada».

Barrot también puso en duda la representatividad de la reunión: sostuvo que las principales potencias globales son Estados Unidos, China y la Unión Europea, y cuestionó que esta última no hubiera sido convocada por no pertenecer a la región del Pacífico.