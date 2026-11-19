El neurocientífico español destacó que aprender y hacer ejercicio moderado puede favorecer la memoria y el funcionamiento cerebral. También advirtió que la falta de estímulos reduce las conexiones neuronales y la capacidad cognitiva.

El neurobiólogo e investigador español José Luis Trejo lleva más de 25 años estudiando cómo los hábitos cotidianos influyen en el cerebro, la memoria y el aprendizaje. En una entrevista en el pódcast Tengo un Plan, analizó los efectos del sedentarismo físico y mental y la importancia de mantenerse activo a lo largo de la vida.

Trejo subrayó que ejercitar la mente de manera constante contribuye a que el cerebro funcione mejor. "Practicar con el cerebro es la mejor manera de hacer que funcione", afirmó. También explicó que este órgano puede adaptarse y generar nuevas conexiones neuronales cuando aprendemos o afrontamos desafíos.

Aprendizaje y estímulos para cuidar la capacidad cognitiva

La falta de actividad mental, en cambio, puede reducir esas conexiones y afectar las capacidades cognitivas. "Esto es terrible porque quiere decir que, si no lo usas, tienes menos sinapsis, menos capacidad cognitiva y menos capacidad para hacer cosas", advirtió el investigador.

Para mantener la mente activa, recomendó estudiar, aprender y memorizar de forma continua. "Para que nuestro cerebro funcione lo mejor posible hay que entrenarlo y, con entrenarlo y con eso quiero decir estudiando, aprendiendo, memorizando... Hay que tenerlo activo continuamente para que, cuando llegue el momento de estudiar, aprendas más con menos", aconsejó.

Ejercicio físico moderado y salud del cerebro

El especialista también destacó el vínculo entre el movimiento y el funcionamiento cerebral. Según explicó, la actividad física ayuda al organismo a producir la energía necesaria para que el cerebro trabaje. "El cerebro ha evolucionado para que, cuanto más te muevas, más preparado esté para conseguir información. Si no te mueves, es porque lo tienes todo resuelto y el cerebro ahorra energía", afirmó.

Trejo mencionó en particular el hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje. "El ejercicio físico, literalmente, hace que tengas más neuronas en el hipocampo", sostuvo. Sin embargo, aclaró que la intensidad importa: "Solo el ejercicio moderado produce beneficios cognitivos, pero si te pasas de esa frecuencia cardíaca, en realidad estás haciendo otra cosa: estás generando estrés".

Cómo influye el ejercicio antes de estudiar

Los beneficios de la actividad física, agregó, también se relacionan con sustancias que producen los músculos y circulan por el organismo. "El músculo produce una serie de moléculas que viajan por la sangre, entran en el cerebro y desencadenan toda la cadena de beneficios que tiene el ejercicio para el cerebro", detalló.

Por último, recomendó hacer algo de actividad física antes de sentarse a estudiar. De acuerdo con su explicación, el ejercicio favorece la circulación sanguínea y puede ayudar a aprovechar el tiempo de aprendizaje. "Antes de empezar a estudiar, un poco de ejercicio activa todas las regiones del cerebro. Sobre todo, aumenta la irrigación sanguínea, de manera que, cuando empieces a estudiar, esa irrigación se va a concentrar en la zona del cerebro que más vas a utilizar", explicó.

"Por lo tanto, todo lo que estudies a partir de ese momento va a quedar activado y consolidado en esas sinapsis de mejor manera que si estuvieras sedentario", concluyó.