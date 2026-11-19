Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Papa encabezó una multitudinaria misa en Lima y puso fin a su visita a Perú, donde fue misionero y obispo durante dos décadas. La gira de once días incluyó también escalas en Argentina y Uruguay, y tuvo lugar poco más de un mes después de una cirugía pulmonar.

Ante más de un millón y medio de fieles, el papa León XIV encabezó una misa en la base aérea Las Palmas de Lima y cerró su visita a Perú. El Pontífice, que fue misionero y obispo en el país durante dos décadas, puso así fin a una gira sudamericana de once días.

La multitud colmó el predio bajo el lema de bienvenida al «país del papa». Emocionado y de buen semblante pese a la intensa agenda, León XIV exclamó: «¡El pueblo peruano también es mi pueblo!». Luego emprendió el regreso a Roma, tras pasar tres días y medio en Argentina y dos jornadas en Uruguay.

La salud de León XIV y la exigencia física de la gira

El viaje había generado cautela en el entorno vaticano por la cercanía con la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un tumor maligno. Como no necesitaba tratamientos posteriores, su médico personal, Luigi Carbone, autorizó el traslado.

La jornada de mayor exigencia física fue el domingo. El Pontífice, de 71 años, nacido en Chicago y nacionalizado peruano en 2015, viajó desde Chiclayo hasta Cusco, ubicada a 3.400 metros de altura. Después se trasladó a Pucallpa, en la Amazonía, y regresó por la noche a Lima.

Multitudinaria misa de despedida en Lima

Para facilitar la asistencia a la ceremonia, la municipalidad de Lima declaró jornada no laborable para el sector público y dispuso refuerzos en el transporte. La demanda de inscripciones previas saturó el sitio web oficial y, finalmente, se permitió el ingreso con documento de identidad.

Entre los miles de asistentes hubo fieles que llegaron desde regiones alejadas, como Piura. La convocatoria convirtió la misa en el acto central de despedida de una visita marcada por la fuerte participación popular.

Los mensajes de León XIV sobre los sectores vulnerables

Antes de la misa, el Papa visitó un hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el puerto del Callao. La actividad evocó su paso por el cottolengo Don Orione de Claypole, durante su visita a Argentina. Allí cuestionó el abandono y la desprotección de las personas vulnerables, y advirtió contra los intentos de «destruir» la vida humana.

Durante su estadía en Perú, León XIV pidió a los misioneros sostener su tarea pastoral y alertó sobre el avance de la inseguridad. También señaló el deterioro ambiental causado por la minería ilegal y denunció la violencia contra las comunidades indígenas de la Amazonía.

La despedida oficial y el regreso a Roma

En la homilía final, el Pontífice evocó a santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, y destacó su defensa histórica de los pueblos originarios.

La despedida oficial en el aeropuerto del Callao se realizará sin la presidenta Keiko Fujimori, quien viajó a Asia para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y mantener un encuentro bilateral en China con Xi Jinping. El arribo de León XIV a Roma está previsto para la media mañana de este martes.