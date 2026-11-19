Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La plataforma reúne producciones sobre la inteligencia de gatos y perros, sus sentidos y los vínculos que construyen con las personas. Seis opciones para descubrir más sobre los animales de compañía.

¿Qué piensa un gato? ¿Cómo se comunica un perro con su familia? Netflix ofrece seis documentales y series sobre mascotas que exploran su inteligencia, sus emociones y sus comportamientos. Cada producción aborda el mundo animal desde una perspectiva diferente, con investigaciones, historias reales y experiencias de adiestramiento.

La variedad de propuestas puede ayudar a elegir qué ver y, al mismo tiempo, aportar claves para comprender mejor a los animales que conviven con las personas.

Documentales de Netflix sobre gatos y perros

En la mente de un gato busca responder algunas de las preguntas más habituales sobre los felinos domésticos. A partir de investigaciones científicas, entrevistas con especialistas y experimentos, el documental explora su inteligencia, sus capacidades sensoriales y sus formas de comunicarse con los humanos.

En la mente de un perro propone un recorrido por el universo canino para conocer cómo piensan, aprenden y se relacionan los perros con las personas. Científicos, especialistas en comportamiento animal y entrenadores analizan su inteligencia, comunicación y emociones. La producción combina información científica con historias que muestran el lugar que estos animales ocupan en millones de hogares.

Los sentidos y las habilidades de las mascotas

La vida secreta de nuestras mascotas es una serie documental británica que indaga en las habilidades de los animales domésticos. Con imágenes, experimentos y explicaciones científicas, revela cómo funcionan sus sentidos, qué capacidades usan para desenvolverse y de qué manera se adaptan al entorno.

La producción también pone el foco en comportamientos extraordinarios que pueden pasar inadvertidos para sus dueños y se ocupa de mascotas menos habituales. La narración está a cargo del actor británico Hugh Bonneville.

Perros reúne historias reales sobre los vínculos emocionales entre estos animales y las personas. Cada episodio muestra cómo un perro puede transformar una vida, a través de relatos protagonizados por familias que atraviesan dificultades, personas que buscan reencontrarse con sus mascotas y voluntarios dedicados al rescate de animales abandonados.

Historias de rescate y adiestramiento canino

Filmada en distintos países, la serie destaca la lealtad, el compañerismo y los lazos que surgen entre humanos y animales. Sus protagonistas muestran distintas formas de convivencia y el impacto que los perros pueden tener en la vida cotidiana.

Adiestramiento canino sigue al entrenador estadounidense Jas Leverette, fundador de Cali K9, mientras trabaja con perros que presentan problemas de comportamiento. A lo largo de seis episodios, aborda casos de animales de distintas razas y tamaños, con dificultades como agresividad, desobediencia o ansiedad.

La serie también presenta las historias de sus dueños y los desafíos que enfrentan en la convivencia. Mediante distintas técnicas de adiestramiento, muestra el proceso de cambio de los perros y la relación que construyen con sus familias.

Una serie sobre personas que aman a los gatos

Amantes de los gatos es una miniserie documental sobre personas que hicieron de su afecto por los felinos una parte central de sus vidas. En sus seis episodios, presenta perfiles singulares: un rapero que compone canciones para sus mascotas, artistas que crean obras inspiradas en gatos y personas que rescatan animales de la calle.