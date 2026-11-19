Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Un hombre italiano de 39 años recibió en Milán un implante coclear totalmente subcutáneo mediante una cirugía robótica, la primera de este tipo en Italia. El dispositivo aún no fue activado: los médicos esperan que cicatrice antes de encenderlo.

Paolo, un italiano de 39 años con sordera progresiva y profunda, recibió un implante coclear invisible en el Policlínico de Milán. La operación, realizada con asistencia robótica, fue la primera de este tipo en Italia, según informó el hospital. Ahora, el paciente espera recuperar la posibilidad de escuchar con claridad las voces de sus hijos.

El dispositivo se conoce como implante coclear totalmente implantable subcutáneo y lleva la sigla italiana TICI. A diferencia de los audífonos convencionales, queda completamente debajo de la piel, incluido el micrófono, por lo que no tiene componentes visibles detrás o fuera de la oreja. Está destinado a personas con sordera grave o profunda.

Cómo funciona el implante coclear invisible

El aparato capta los sonidos a través de la piel y los transforma en señales eléctricas que estimulan la cóclea, una estructura del oído interno con forma de caracol. Luego, la información llega al cerebro a través del nervio auditivo.

Al no tener piezas externas que deban retirarse, el implante permite escuchar durante todo el día, incluso al dormir o al meterse al agua. Además, elimina el riesgo de que el dispositivo externo se rompa o se pierda.

Cirugía robótica en el Policlínico de Milán

La intervención estuvo a cargo de Diego Zanetti, director de Audiología del Policlínico de Milán, junto con el neurorradiólogo Giorgio Conte y el equipo de Neurorradiología Intervencionista. La operación se realizó dentro del departamento de Área Quirúrgica, encabezado por Lorenzo Pignataro.

Antes de la cirugía, los especialistas utilizaron imágenes de tomografía y resonancia magnética para seleccionar el electrodo más adecuado y orientar el procedimiento. La operación se hizo con anestesia general y duró algunas horas.

“La cirugía robótica permitió intervenir con mayor precisión, preservando las delicadas estructuras de la cóclea”, explicó Zanetti.

El médico señaló que la técnica también favoreció una recuperación más rápida. Paolo recibió el alta dos días después de la operación. Sin embargo, el implante todavía no está encendido: el equipo aguarda que los tejidos cicatricen por completo y prevé activarlo tres semanas después de la cirugía.

Por qué Paolo fue candidato al implante

El paciente tenía una sordera profunda y progresiva de origen genético, que era seguida desde hacía tiempo por el equipo de Audiología del hospital. El deterioro constante afectaba su calidad de vida y, con los años, el daño en la cóclea hizo que los audífonos que utilizaba dejaran de ser efectivos.

Zanetti aclaró que el tratamiento no es adecuado para todas las personas. La indicación depende de “parámetros precisos” y de una evaluación individual de los beneficios esperados.

Por su parte, el director general del Policlínico de Milán, Nicola Vincenzo Orfeo, destacó el valor de la “investigación traslacional”, que lleva los avances científicos directamente a los pacientes. También señaló que el hospital es un centro de referencia para tratar la sordera y cuenta con equipos especializados que atienden a personas desde la infancia hasta la adultez mayor.