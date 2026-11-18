Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El leopardo, que vive en un zoológico de Panzhihua, atrae visitantes por su parecido con el oficial Benjamín Garraza de Zootopia. El personal explicó que, por su edad, prioriza mantenerlo sano y bien alimentado, sin someterlo a una dieta.

Pan Baobao, un leopardo de aspecto regordete, se convirtió en una atracción para los visitantes de un zoológico de Panzhihua, China. Su parecido con el oficial Benjamín Garraza, personaje de la película Zootopia, despertó interés y comentarios en las redes sociales.

Ante las observaciones sobre su peso, el personal del zoológico explicó que el animal ya es anciano y que sus cuidados están enfocados en preservar su salud.

Los cuidados de Pan Baobao en el zoológico

Según indicaron sus cuidadores, Pan Baobao no está a dieta. La prioridad es que se mantenga sano y bien alimentado, teniendo en cuenta su edad.

Su apariencia y el parecido con el personaje animado hicieron que el leopardo se volviera conocido y atrajera a más visitantes al zoológico.