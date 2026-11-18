Cerca de mil agentes de las Compañías Republicanas de Seguridad recurrieron a consultas médicas para expresar su malestar, en medio de las protestas y tras rechazar una propuesta de aumento salarial.

El malestar entre los policías antidisturbios de Francia se hizo visible el martes 17 de noviembre: cerca de mil efectivos faltaron a sus puestos durante una nueva jornada de protestas. Ante la prohibición de hacer huelga, los agentes recurrieron a consultas médicas como forma de manifestar su reclamo.

Según datos aportados por sindicatos policiales, casi 30 de las 63 compañías de las CRS, las Compañías Republicanas de Seguridad, registraron ausencias durante la mañana. En total, alrededor de 1.000 de los 13.000 integrantes de la fuerza participaron de la protesta.

El agotamiento de los policías antidisturbios en Francia

La medida refleja el desgaste de los agentes, desplegados de manera casi permanente desde fines de septiembre para intervenir en conflictos sociales, bloqueos de escuelas secundarias y manifestaciones. Yoann Maras, portavoz del sindicato mayoritario Alliance Police Nationale, afirmó:

“Es una señal de exasperación general entre los policías antidisturbios, que están agotados y sobrecargados de trabajo desde fines de septiembre. El ministro del Interior fue advertido. Sabía que esto iba a pasar”

El descontento se profundizó después de una reunión celebrada el viernes anterior en el Ministerio del Interior. El titular de la cartera, Laurent Nuñez, recibió a representantes sindicales, que habían pedido el encuentro y se retiraron disconformes con las respuestas del funcionario.

El reclamo por la prima de riesgo policial

Uno de los principales pedidos de los sindicatos es elevar de inmediato la prima por riesgo policial, conocida como ISSP. Los gremios exigen que pase del 28,5% al 35% del salario básico. Nuñez, en cambio, propuso un incremento escalonado: un punto porcentual en abril de 2027, dos puntos en 2028 y otros dos en 2029.

El Ministerio del Interior justificó el cronograma por las restricciones presupuestarias y señaló que contempla los riesgos extraordinarios que enfrentan policías y gendarmes. La propuesta no conformó a los representantes. Olivier Cappe, secretario nacional de las CRS por el sindicato Un1té, cuestionó:

“Un aumento de un punto en 2027 ni siquiera alcanza para llenar un tanque de nafta; es francamente una falta de respeto”

Ausencias en unidades de distintas regiones

Los registros sindicales mostraron niveles elevados de ausentismo en varias compañías. En la unidad 59, en el departamento de Var, 64 de sus 73 integrantes habían solicitado una consulta médica el martes por la mañana. En la compañía 46, en la región de Lyon, fueron 67 de 73 efectivos; mientras que en la unidad 37, con sede en Estrasburgo, se contabilizaron 54 de 67.

La protesta también tuvo consecuencias en Marsella. Según los sindicatos, no había ninguna unidad disponible para controlar concentraciones y manifestaciones. La Prefectura de Policía de Bouches-du-Rhône evitó brindar precisiones y se limitó a informar que el dispositivo de despliegue había sido reorganizado.