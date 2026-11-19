Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El ave fue rescatada en octubre tras caer al suelo durante un enfrentamiento en vuelo con otra águila. Luego de tres semanas de recuperación y rehabilitación, fue liberada en Minnesota.

Un águila calva que había quedado incapacitada para volar tras un enfrentamiento con otra ave fue rehabilitada y regresó a la naturaleza en Minnesota, Estados Unidos. La liberación se realizó el 5 de noviembre en el Carpenter Nature Center, en Hastings.

El animal había sido rescatado en octubre y trasladado al hospital de fauna silvestre de The Raptor Center, una institución dedicada a la conservación de aves rapaces que forma parte de la Universidad de Minnesota.

El rescate del águila calva tras una disputa territorial

Según explicó The Raptor Center, el ave llegó al hospital a fines de octubre, después de que sus garras quedaran enlazadas con las de otra águila durante una disputa territorial en pleno vuelo. Ambas cayeron al suelo y el ejemplar rescatado no pudo volver a volar.

“El águila llegó al hospital de aves rapaces del TRC a finales de octubre, después de entrelazar sus garras con las de otra águila y caer al suelo, lo que la dejó incapacitada para volar. A veces, las águilas calvas entrelazan las patas en pleno vuelo durante disputas territoriales, tal como ocurrió en este caso”.

El impacto contra el suelo le provocó traumatismos internos. También tenía rasguños en las patas, lesiones que sufrió durante el enfrentamiento con el otro ejemplar.

Tres semanas de recuperación y rehabilitación

El águila permaneció internada y recibió atención veterinaria y cuidados especializados. Durante las siguientes tres semanas, se recuperó de las lesiones y recobró fuerzas.

“Durante un período de tres semanas, el águila siguió recuperándose y recobrando fuerzas”.

Una vez completada la rehabilitación, el ave realizó un vuelo de prueba. Tras volar sin inconvenientes y recibir el alta veterinaria, quedó habilitada para regresar a su hábitat natural.

“El ave voló de forma magnífica durante un vuelo de prueba y recibió el visto bueno para su regreso a la vida silvestre, que quedó captado en este video (...)”, señaló The Raptor Center al compartir imágenes de la liberación.

La labor de The Raptor Center en Minnesota

Fundado en 1974 como parte de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Minnesota, The Raptor Center rehabilita cerca de 1000 aves rapaces enfermas o heridas cada año.

La institución también contribuye a detectar problemas ambientales emergentes vinculados con la salud y las poblaciones de estas aves, y participa en la formación de estudiantes de veterinaria y profesionales del área.