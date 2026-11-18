Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia intercambiaron saludos en Shenzhen, antes de una reunión trilateral prevista para el jueves. Ucrania pidió a Washington y Pekín que presionen a Moscú para poner fin a la guerra.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin protagonizaron sus primeros saludos en la Cumbre APEC 2026, que se realiza en la ciudad china de Shenzhen. Ante las cámaras, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se estrecharon la mano e intercambiaron palabras de cortesía con el anfitrión chino.

El encuentro ocurrió antes de la foto grupal y del banquete previstos en el marco del foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. La escena anticipó la reunión trilateral prevista para el jueves, una cita sin precedentes que concentra la atención internacional.

La bienvenida de Xi Jinping a Donald Trump en Shenzhen

Trump llegó a China tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde había estado de visita. En el aeropuerto lo recibieron Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en un gesto poco habitual, ya que el mandatario chino no suele esperar en la pista de aterrizaje a otros líderes extranjeros.

La bienvenida incluyó un abrazo. El gesto también respondió a la recepción que Trump le había ofrecido a Xi en septiembre pasado, cuando lo esperó en la base aérea Andrews. “China es un país de etiqueta y tiene la tradición de corresponder a la cortesía”, afirmó el presidente chino. Trump, por su parte, dijo que sus reuniones con Xi fueron “muy agradables”.

La agenda de Xi, Putin y Trump en la cumbre APEC

Xi señaló que espera mantener un “intercambio profundo de opiniones” con el objetivo de promover “una relación constructiva y estratégicamente estable, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”.

Putin había llegado a China el martes por la noche y ya mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi. Según fuentes cercanas al Gobierno ruso, conversaron sobre energía, finanzas y política exterior, en un contexto marcado por los conflictos de Rusia con Ucrania y Corea del Norte.

Durante sus intervenciones, Xi se comprometió a oponerse al proteccionismo comercial, mientras que Putin criticó las sanciones occidentales. Para la reunión del jueves, con Trump presente, se prevé que los mandatarios aborden la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

Ucrania pidió presión sobre Rusia

En paralelo a la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, instó a China y a Estados Unidos a presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en territorio ucraniano.

“Es muy importante, como saben, que a través de esta reunión los dos líderes no den a Putin la falsa impresión de que estamos volviendo a un periodo de esferas de influencia divididas. El tono debe ser diferente: presión”, expresó Sybiha ante la prensa.

El funcionario ucraniano también remarcó que no pueden tomarse decisiones sobre el destino de su país sin la participación activa de Ucrania.