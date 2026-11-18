Matan Kahana, del partido Yashar! de Gadi Eisenkot, fue elegido presidente del Parlamento israelí con 66 votos. La oposición controlará la agenda legislativa mientras negocia una mayoría para formar Gobierno.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sufrió un revés en el Parlamento: la oposición desplazó al Likud de la presidencia de la Knesset. El diputado Matan Kahana, integrante de Yashar!, el partido de Gadi Eisenkot, fue elegido para conducir la Cámara con 66 votos, frente a los 52 que obtuvo el candidato oficialista, Ofir Katz.

La votación se realizó durante la noche del martes y representa un triunfo parlamentario para el bloque que busca reemplazar a Netanyahu en el Gobierno. La nueva conducción podrá definir el orden del día, organizar los debates y habilitar el tratamiento de proyectos, mientras Eisenkot negocia apoyos para construir una mayoría.

Una alianza opositora tomó la conducción de la Knesset

Kahana reemplazó a Amir Ohana, dirigente del Likud que ocupaba la presidencia del Parlamento. Su elección fue posible gracias a una alianza integrada por Yashar!, Juntos, Los Demócratas, Yisrael Beiteinu y las dos principales formaciones árabes, Raam y la Lista Conjunta.

La sesión duró más de seis horas y estuvo marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. El Likud presentó la candidatura de Katz pocas horas antes de la votación y acusó a Eisenkot de impulsar una maniobra unilateral para quedarse con la conducción de la Cámara.

Netanyahu siguió parte del debate, pero salió del recinto durante la votación para atender una llamada telefónica. Antes había insistido en formar un Gobierno de unidad nacional "exclusivamente con partidos sionistas y formaciones judías ultraortodoxas", sin incluir a las fuerzas árabes que fueron decisivas para la victoria opositora.

Netanyahu cuestionó la alianza y defendió la unidad nacional

"Las amenazas actuales no son menores a las que existían en la época de David Ben Gurión y Menachem Begin, cuando ambos abogaron por la unidad para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional", sostuvo el primer ministro, en un intento por cuestionar el acuerdo parlamentario que permitió la elección de Kahana.

El nuevo presidente de la Knesset elogió a Eisenkot y destacó su "integridad inquebrantable". También criticó la gestión de Netanyahu: "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados".

Tras la votación, Netanyahu reaccionó en redes sociales y calificó el episodio como "el punto más bajo" de la historia parlamentaria. También acusó a su partido de protagonizar un acto vergonzoso para la unidad y afirmó que no entregaría el Gobierno.

"Likud: Una vergüenza eterna. Esta noche se nombró unilateralmente a un presidente de la Knéset con los votos de los partidarios del terrorismo. Es el punto más bajo en la historia de la Knéset", escribió el primer ministro. "El pueblo de Israel se opone a entregar las llaves del poder en el país a quienes ultrajan el himno nacional. El pueblo de Israel anhela la unidad. Eisenkot, Bennett y Lieberman prefirieron hoy a los partidarios del terrorismo frente a la unidad nacional. La historia se lo recordará", agregó.

La disputa política en Israel y las denuncias sobre el voto árabe

El resultado se produjo en un contexto de tensión tras las elecciones del 27 de octubre y en medio de las negociaciones para conformar el próximo Gobierno. La oposición busca aprovechar su nueva mayoría para impulsar una alternativa a Netanyahu, que todavía intenta reunir apoyos para mantenerse en el poder.

La disputa también está atravesada por denuncias sobre presuntas maniobras del entorno del primer ministro para desacreditar el voto árabe. Según una investigación de la televisión israelí, la oficina de Netanyahu habría entregado información a la Policía que derivó en la detención de integrantes de Raam por supuesto fraude electoral. Luego fueron liberados por falta de pruebas.

Las formaciones árabes reclamaron la creación de una comisión estatal de investigación, mientras que Yashar! pidió a la Fiscalía que "investigue penalmente" los hechos.

Después de la votación, el líder de Los Demócratas celebró el resultado en sus redes sociales: "Reemplazamos al presidente de la Knesset. Ahora reemplazaremos al Gobierno. Empezamos a reparar".