Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Cristina Acebedo explicó por qué muchas personas siguen conversando después de despedirse y distinguió entre disfrutar ese momento y tener dificultades para poner límites.

El café ya se terminó, alguien tiene el abrigo puesto y las sobras en la mano, pero la charla sigue en la puerta. Para Cristina Acebedo, psicóloga y directora de Te Cuidas, esa despedida que se prolonga tiene una explicación: muchas veces es más sencillo cerrar la conversación que dar por terminado el encuentro.

“En el fondo, diría que muchas veces sabemos terminar una conversación, pero nos cuesta terminar el encuentro”, señaló la especialista. También explicó que despedirse requiere la participación de ambas partes: “No basta con que una persona quiera terminar la conversación; necesitamos que la otra también acepte ese final”.

Por qué aparecen temas pendientes al despedirse

El momento del cierre puede dar lugar a confidencias o asuntos que quedaron sin decir. “Como sabemos que el encuentro está terminando, podemos sentirnos más libres para hacer una confidencia, abordar un asunto pendiente o compartir algo que no habíamos encontrado el momento de decir”, explicó Acebedo.

La psicóloga contó que algo parecido le sucede con su hija pequeña: durante el día puede contarle apenas unas pocas cosas, pero al despedirse por la noche le cuenta muchas más. La inminencia del final, planteó, puede facilitar que aparezcan temas que no surgieron antes.

Las costumbres familiares y las despedidas largas

La manera de decir adiós también puede estar marcada por la historia familiar. Acebedo describió hogares donde la despedida se convierte en un ritual que pasa por distintos espacios: el salón, el pasillo, el ascensor y hasta una última charla junto al auto.

Quienes crecieron con esa costumbre pueden haber aprendido a quedarse un rato más como una muestra de afecto. En fechas especiales, la despedida puede extenderse todavía más, sobre todo cuando se sabe que pasarán meses hasta el próximo encuentro.

Cuándo conviene revisar los límites personales

Acebedo distinguió entre prolongar la charla porque se está disfrutando y quedarse por temor a irse o a generar una reacción negativa. “Si me quedo porque estoy disfrutando, estoy eligiendo. Si me quedo porque me siento incapaz de irme sin dar explicaciones, justificarme o preocuparme por la reacción del otro, quizá convendría revisar mis límites”, sostuvo.

La educación también puede influir en esa dificultad. “A veces confundimos ser educados con estar permanentemente disponibles”, apuntó la especialista. Quienes aprendieron desde chicos a no interrumpir pueden sentir más dificultad para despedirse justo cuando otra persona empieza a contar una nueva historia.

Frases para despedirse sin incomodidad

Como ejemplo, Acebedo contó que cuando sale con sus amigas y tiene sueño se despide con una frase breve: “Me ha encantado, chicas, seguid disfrutando”. Para ella, ese mensaje alcanza. También propuso una alternativa directa para cerrar un encuentro: “Me ha encantado pasar la tarde con vosotros. Vamos a recoger nuestras cosas, que mañana tenemos que madrugar”.

Si quien intenta irse es un invitado y el anfitrión nota que la despedida se prolonga, la recomendación de la psicóloga es acompañarlo hasta la puerta. Lo que ocurra camino al ascensor, señaló, ya es otra historia.