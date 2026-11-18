Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

En 2012, la compañía llenó los asientos de un avión fuera de servicio con bolsas de papas para simular una cabina ocupada. El método permitió reducir de más de dos semanas a diez horas el tiempo de algunas pruebas de conectividad.

Para estudiar cómo se distribuía la señal wifi dentro de los aviones, Boeing reemplazó a los pasajeros por unas nueve toneladas de papas. El experimento se realizó en 2012, en una aeronave retirada del servicio, cuyos asientos fueron ocupados por bolsas con aproximadamente 20.000 libras de papas, equivalentes a 9.072 kilos.

La prueba respondió a una dificultad técnica: la conexión inalámbrica puede variar según el sector de la cabina, porque los cuerpos de los pasajeros absorben y reflejan las ondas electromagnéticas. La cantidad de personas, su ubicación y sus movimientos pueden modificar la intensidad de la señal.

Por qué Boeing eligió papas para simular a los pasajeros

Para reproducir las condiciones de un vuelo con la cabina ocupada, los ingenieros necesitaban un sustituto que permitiera hacer mediciones estables. Las papas resultaron prácticas porque contienen cerca de un 80 por ciento de agua y tienen propiedades dieléctricas que les permiten absorber y reflejar las ondas electromagnéticas de forma similar al cuerpo humano.

Usar bolsas en lugar de voluntarios evitaba que las personas se movieran, se cansaran o interrumpieran las jornadas de ensayo. Además, permitía repetir las pruebas bajo condiciones similares y comparar los resultados para localizar con más precisión las zonas con problemas de cobertura.

El experimento SPUDS y las pruebas de conectividad

El proyecto se llamó SPUDS, sigla en inglés de Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution, que puede traducirse como personal sintético mediante sustitución dieléctrica. El nombre también aludía, como juego de palabras, a un término coloquial en inglés para las papas.

Con la carga distribuida por la cabina, los especialistas registraron cómo se propagaban las señales inalámbricas en distintas zonas del avión. Luego compararon las mediciones obtenidas con las papas con otras realizadas con personas, para comprobar la confiabilidad del método.

De semanas de ensayos a diez horas

Según informó Boeing en diciembre de 2012, el procedimiento permitió reducir el tiempo de pruebas que antes podía superar las dos semanas a apenas diez horas. La metodología combinaba mediciones dentro de la aeronave, herramientas especializadas y análisis estadísticos para detectar sectores con menor cobertura y ajustar los sistemas de conectividad.

Los ensayos también debían cumplir los requisitos de seguridad de la aviación, en particular los destinados a evitar interferencias con los equipos electrónicos esenciales del avión. El método con papas no reemplazó las verificaciones con personas: sirvió para acelerar las mediciones y hacerlas más fáciles de repetir, mientras que los resultados se contrastaban con pruebas reales.

La experiencia mostró cómo un material cotidiano podía ayudar a estudiar un problema tecnológico complejo. Un avión lleno de bolsas de papas se convirtió así en una herramienta de investigación para analizar y mejorar la distribución del wifi a bordo.