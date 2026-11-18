Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Un Boeing 787 con destino a Lagos se desvió mientras avanzaba por una calle de rodaje y quedó con la rueda delantera hundida en el césped. Los pasajeros desembarcaron y equipos del aeropuerto trabajaron para liberar la aeronave; no hubo heridos ni afectación general de las operaciones.

Un avión de British Airways con pasajeros a bordo quedó atascado en el césped y el barro del Aeropuerto de Londres-Heathrow, luego de desviarse mientras avanzaba por una calle de rodaje. La aeronave, un Boeing 787 Dreamliner que debía volar a Lagos, Nigeria, terminó con la rueda delantera hundida en el terreno blando.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana, poco después de las 10 GMT, durante el vuelo BA 75. El avión había salido de la puerta de embarque pocos minutos antes y se encontraba en una zona de rodaje cuando se produjo la maniobra.

Los pasajeros desembarcaron mientras trabajaban para liberar el avión

Richard Cooper, un pasajero de 35 años residente en Aberdeen, contó que tomó fotografías de las ruedas atascadas mientras descendía. Viajaba a Lagos por negocios y dijo que se enteró de lo ocurrido cuando el capitán hizo un anuncio por los altavoces.

"El piloto dijo: 'La nariz del avión terminó el pasto', y parecía un poco abatido", reveló Cooper.

El pasajero señaló que la tripulación pidió disculpas en reiteradas ocasiones y aclaró que el hecho no fue traumático, ya que el avión circulaba a unos ocho kilómetros por hora. También indicó que los mantuvieron informados mientras permanecían varados.

Según Cooper, se evaluó remolcar la aeronave para devolverla a su recorrido, pero la opción se descartó porque las ruedas continuaban hundiéndose en el terreno blando. Finalmente, se dispusieron escaleras y autobuses para que los pasajeros pudieran desembarcar, mientras se realizaban tareas para liberar el avión con ayuda de maquinaria.

British Airways ofreció vuelos alternativos y alojamiento

Una vez de regreso en el aeropuerto, la compañía asistió a los pasajeros para reservar vuelos alternativos y hoteles si no había plazas disponibles para ese mismo día. Cooper dijo que le asignaron un vuelo a Lagos para más tarde esa noche y que otros viajeros, que regresaban desde Canadá, estaban más molestos por la demora.

Las causas del desvío del vuelo BA 75 no estaban claras. Un portavoz de Heathrow informó que los equipos trabajaban para liberar el avión y trasladarlo a la zona de estacionamiento. También confirmó que no hubo heridos ni impacto en las operaciones generales del aeropuerto.

"Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas a nuestros clientes en sus vuelos. Nuestros equipos están trabajando para que puedan continuar su viaje lo antes posible y estamos en contacto con ellos para solucionar el problema", comunicó British Airways.

Otro incidente reciente de British Airways en Heathrow

El episodio se suma a otro incidente reciente de la misma aerolínea en el aeropuerto londinense. Los 220 pasajeros del vuelo BA 431 vivieron momentos de tensión durante un aterrizaje fallido, en el que la cola del avión golpeó la pista en dos ocasiones.

Los pilotos abortaron la maniobra y volvieron a elevar la aeronave para estabilizarla. El avión, un Airbus A321neo, cubría la ruta entre el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol y Heathrow. Tras volar unos minutos más, realizó un segundo intento de aterrizaje que resultó exitoso.

Uno de los pasajeros describió el temor a bordo: "Nadie sabía lo que pasaba, se oyeron gritos de terror. Todos gritamos. Nos reclinamos de forma tan brusca".