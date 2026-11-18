Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La frase del Nobel colombiano plantea que la transparencia y el control público son claves para frenar los abusos de poder. Su mirada periodística vuelve a cobrar relevancia en medio de investigaciones por presuntas irregularidades.

Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, dejó una reflexión sobre el poder y la transparencia: «La corrupción prospera en la oscuridad. La única forma de combatirla es encender todas las luces al mismo tiempo».

La frase resume una convicción que atravesó su trabajo como reportero y su mirada sobre la política: los abusos de poder y la corrupción encuentran condiciones para reproducirse cuando hay secreto y opacidad institucional. Frente a eso, planteaba la necesidad de exponer los hechos y fortalecer el escrutinio público.

La transparencia como respuesta a la corrupción

Al hablar de «encender todas las luces al mismo tiempo», García Márquez aludía a la importancia de una exposición amplia y de controles cruzados. La idea es que la información pública, la vigilancia ciudadana y el trabajo de las instituciones reduzcan los espacios en los que pueden ocultarse las irregularidades.

La reflexión adquiere actualidad en un contexto marcado por investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos. En una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil fue detenido Cristian Corvillo, exchofer y asistente del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. También se informó sobre una tragedia ferroviaria en Urda, Toledo.

Gabriel García Márquez, escritor y periodista

Nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927, y fallecido el 17 de abril de 2014, García Márquez fue una de las figuras centrales de la literatura latinoamericana y universal. También trabajó como periodista y guionista, y desarrolló una amplia producción de reportajes, discursos y críticas cinematográficas. Era conocido como Gabo.

Entre sus obras más reconocidas figuran Cien años de soledad, publicada en 1967; El coronel no tiene quien le escriba, de 1961; Crónica de una muerte anunciada, de 1981; y El amor en los tiempos del cólera, de 1985.

Un homenaje iberoamericano por el centenario de su nacimiento

En 2027, cuando se cumplirán cien años de su nacimiento, el autor recibirá un homenaje institucional de alcance iberoamericano. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, aprobaron un comunicado especial de conmemoración titulado «Una vida y una obra para Iberoamérica».

El documento destaca los estrechos vínculos de García Márquez con distintos países de la región, a los que reconoce como «espacios fundamentales de su vida, su creación literaria, su actividad periodística, cinematográfica y cultural».

El escritor consideraba al periodismo «el mejor oficio del mundo» y subrayaba la responsabilidad de la prensa y de la sociedad de iluminar las zonas opacas de la gestión estatal. Su frase sobre la corrupción mantiene vigente ese llamado a la transparencia, la rendición de cuentas y el control del poder.