Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

La hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, representará a su país en la edición que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. Su historia combina un legado familiar, una decisión inesperada y el trabajo solidario tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

Clara Vegas Goetz se prepara para representar a Venezuela en la edición 75 de Miss Universo, que tendrá su gala final el 24 de noviembre en Puerto Rico. Su participación tiene un antecedente familiar: su madre, Andreína Goetz, fue coronada Miss Venezuela en 1990 y alcanzó el séptimo puesto en el certamen internacional.

La relación de Clara con los concursos de belleza comenzó en la infancia, entre bandas y vestidos que habían pertenecido a su madre. Lo que al principio era un juego se transformó con los años en un sueño propio, que ahora la lleva a competir por una de las coronas más reconocidas del mundo.

“De niña yo jugaba con su banda de Miss Venezuela, con mis amigas nos probábamos los vestidos que ella portó en su Miss Universo, y realmente eso encendió en mí un sueño que ahorita estoy viviendo”, contó Clara.

El consejo de Andreína Goetz para enfrentar Miss Universo

La experiencia de su madre fue una referencia importante, aunque Clara explicó que siempre la vio, ante todo, como mamá. Tener cerca a alguien que conoce la exposición pública de una competencia internacional también representa un apoyo especial.

“El mejor consejo que me ha dado ha sido que tenga la piel de cocodrilo”, reveló. Andreína le advirtió que, al convertirse en una figura pública, tendría que acostumbrarse a las opiniones sobre sus decisiones, su imagen y sus palabras.

“Prepárate, porque todo el mundo va a opinar sobre todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que te pongas”.

Clara nació el 23 de enero de 2002 en Chacao, estado Miranda, y es la tercera de cinco hermanos. A los nueve años se mudó con su familia a Estados Unidos. Más adelante estudió en instituciones internacionales, entre ellas la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y el Royal Welsh College of Music & Drama, en Reino Unido, de acuerdo con la biografía difundida por la organización Miss Universe Venezuela.

De Londres a la corona de Miss Venezuela

Antes de convertirse en representante venezolana, vivía en Londres y no tenía previsto volver para competir. Un viaje a su país natal para asistir a la graduación de su hermana cambió sus planes: en TikTok empezaron a aparecer comentarios que la alentaban a postularse.

“La historia es bastante espontánea. Yo fui a Venezuela dos semanas para la graduación de mi hermana y a través de un video de TikTok surgieron comentarios de que debería de postularme”, explicó.

La decisión llegó durante esa visita. “Me di cuenta de que era ahorita o nunca meterme en el concurso, tomé la oportunidad por las riendas y dije: ‘Esto va a ser mío, esto lo voy a trabajar’”. El 4 de diciembre de 2025 fue coronada Miss Venezuela y obtuvo el pase al certamen internacional.

Clara Vegas y su labor solidaria tras los terremotos

El camino hacia Miss Universo 2026 también estuvo atravesado por los terremotos del 24 de junio de 2026, que afectaron especialmente a la región de La Guaira. Durante cerca de dos meses, Clara puso en segundo plano su preparación para colaborar con las comunidades damnificadas junto a organizaciones como World Central Kitchen, Cáritas Venezuela y Samaritan's Purse.

“Estuve casi mes y medio, a lo mejor dos meses, completamente enfocando todo mi tiempo y energía para poder ayudar en cualquier manera posible”.

La modelo señaló que quiere usar la visibilidad de su título para mantener la atención sobre las necesidades de las personas afectadas y acompañar los esfuerzos de reconstrucción.

“Creo que Dios me puso en este camino por una razón, y es poder ayudar a mi pueblo, y usar mi plataforma para darle visibilidad a todas las iniciativas y organizaciones que están ayudando a mi gente que sigue sufriendo mucho”.

Miss Universo 2026 se realizará en Puerto Rico

Clara llegó a Puerto Rico el 8 de noviembre para iniciar las actividades oficiales del concurso. En esta edición participan 120 candidatas y la gala final está prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Antes de viajar, la representante venezolana dijo que busca convertirse en un puente para unir a sus compatriotas y llevarles alegría. Su objetivo es conseguir la octava corona de Miss Universo para Venezuela.

“Mi enfoque siempre será traernos alegría, traernos alegría con esa octava corona con el favor de Dios. Y traernos el orgullo nacional de convertirnos en la próxima Miss Universo”.

Aunque comparte con su madre el antecedente de haber representado a Venezuela en el mismo certamen, Clara busca construir su propio recorrido. El legado familiar encendió su ilusión, pero ahora quiere mostrar qué puede aportar al escenario internacional.

“Llevo el amor y apoyo de un país entero conmigo, y eso es lo que me acompañará en cada paso allá en Puerto Rico”, aseguró.