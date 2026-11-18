Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El ex guardia civil de Tráfico advirtió que más de la mitad de los kilómetros interurbanos de España está en estado deficiente. También cuestionó la formación de los agentes y la falta de recursos para investigar accidentes.

El deterioro de las carreteras españolas alcanzó un nivel crítico: más del 50 por ciento de los más de 100.000 kilómetros interurbanos está en estado deficiente, según datos de la Asociación Española de la Carretera. El déficit de conservación se acerca a los 13.500 millones de euros.

Ante ese panorama, Juan Carlos Toribio, ex guardia civil de Tráfico y especialista en seguridad vial, sostuvo que el problema no se limita a la falta de presupuesto. "Nos preparan para multar al conductor, no para investigar el estado de las carreteras", afirmó.

El deterioro de las carreteras y la falta de mantenimiento

Toribio señaló que España pasó, en menos de seis años, de tener rutas que generaban admiración en Europa a retroceder casi medio siglo por la falta de mantenimiento y de inversión. Según indicó, el deterioro puede advertirse con solo recorrerlas.

El ex agente responsabilizó a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio del Interior, y reclamó que se respeten tanto la seguridad vial como el marco jurídico que la regula. A su juicio, numerosos artículos del Reglamento General de Circulación y de la Ley de Seguridad Vial no se cumplen.

Qué establece la normativa sobre el estado de las vías

Como ejemplo, mencionó el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que dispone que el titular de la vía "debe mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad". "En muchísimas ocasiones se está desobedeciendo el ordenamiento jurídico", sostuvo.

En ese contexto, cuestionó que los agentes reciban preparación para sancionar a los conductores, pero no para evaluar las condiciones de las rutas. También describió como casi "insostenible" la situación de la Guardia Civil de Tráfico y denunció que sus integrantes todavía no son reconocidos como profesionales de riesgo.

Falta de recursos para investigar accidentes de tránsito

Entre las dificultades que enfrenta el cuerpo, Toribio enumeró la antigüedad de los vehículos de patrulla y la falta de herramientas para investigar accidentes. Aclaró que, aunque las condiciones laborales son buenas, persisten problemas de equiparación.

También advirtió sobre una formación que, en muchas ocasiones, considera deficitaria, en particular en la investigación de siniestros viales. "No hay medidores de coeficiente de rozamiento, equipos para medir la reflexión de la luz de las señales, etc.", detalló.

Por último, señaló la falta de equiparación salarial con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, cuyos integrantes, afirmó, cobran más.