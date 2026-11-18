Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

Un ataque ucraniano dejó fuera de servicio un tramo vial del puente de Kerch, aunque la conexión ferroviaria continúa en pie con daños. La ofensiva ocurrió antes del encuentro previsto entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen.

Un ataque de las fuerzas ucranianas provocó el derrumbe de una sección del puente de Crimea, una conexión vial y ferroviaria clave entre la península y Rusia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó la ofensiva como "una operación sin precedentes", mientras que el Kremlin confirmó los daños y prometió reconstruir la infraestructura, que quedará "mejor que antes".

El episodio se produjo a pocos días de la reunión prevista en Shenzhen entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos: Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump. El encuentro tendrá lugar este jueves, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Daños en el puente de Kerch y operación ucraniana

Imágenes difundidas por funcionarios ucranianos muestran parte de la estructura vial destruida y restos sobre el agua. Según el Ejército de Ucrania, la calzada quedó "fuera de servicio" y "ningún vehículo puede atravesarla". El puente ferroviario paralelo permanece en pie, aunque uno de sus arcos resultó dañado.

Zelenski afirmó que el ataque fue el resultado de una operación en siete fases, planificada durante varias semanas por los servicios militares y de seguridad. Según explicó, las fuerzas ucranianas "primero destruyeron progresivamente sistemas de defensa aérea, radares y equipos de guerra electrónica" rusos para abrir el camino hacia el objetivo.

La etapa final incluyó el lanzamiento de distintos tipos de drones y de misiles de crucero Flamingo y Neptune. En un comunicado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) sostuvo que trabajó "durante un mes" para neutralizar las defensas rusas y afirmó que ningún sistema militar de Moscú "puede hoy garantizar la protección de sus objetivos en los territorios ocupados".

La cumbre de Shenzhen, en medio de la escalada

El Kremlin confirmó los daños estructurales e informó que Putin ya había recibido detalles del ataque. A su vez, el Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por terrorismo contra las formaciones armadas ucranianas.

La reunión de los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Pekín indicó que el diálogo tendrá como eje "el mantenimiento de la paz mundial y la estabilidad estratégica" entre las principales potencias.

Sin embargo, existen diferencias sobre los temas que se tratarán. Fuentes de la Casa Blanca señalaron que Trump pretende discutir la reducción de los arsenales nucleares y la guerra en Irán, aunque funcionarios estadounidenses adelantaron que no está previsto abordar el conflicto en Ucrania. Putin buscaría mantener abierta la negociación sobre la guerra, mientras que Xi pretendería reservar el asunto "a Europa", al considerarlo "un conflicto europeo".

"Xi señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa", dijo el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a la cadena ARD.

Por qué el puente de Crimea es estratégico para Rusia

El puente de Kerch, de 19 kilómetros de extensión, es una de las principales vías de comunicación entre Rusia y Crimea. También resulta fundamental para trasladar combustible, municiones, equipamiento y personal militar hacia las posiciones rusas en el sur de Ucrania.

Rusia construyó la infraestructura después de la anexión de Crimea en 2014, y el proyecto se convirtió en uno de los emblemas de Putin. El mandatario participó de la inauguración en mayo de 2018, cuando cruzó el puente al volante de un camión de fabricación rusa. La obra tuvo un costo estimado de 3.600 millones de dólares.

Para Ucrania, el puente es uno de los principales símbolos de la ocupación rusa. Kiev ya había intentado inutilizarlo, incluido un atentado con explosivos en octubre de 2022. La nueva ofensiva causó daños estructurales de mayor magnitud y podría complicar las conexiones logísticas rusas con la península.

El impacto en el abastecimiento militar dependerá del tiempo que demande la reparación. Rusia mantiene un corredor terrestre por los territorios ocupados de Zaporiyia y Jersón, aunque esas rutas también están expuestas a ataques ucranianos. Los ferris que cruzan el estrecho de Kerch ofrecen otra alternativa, pero tienen capacidad limitada.

Rusia atacó Kiev y prometió reconstruir la infraestructura

La ofensiva contra el puente se produjo durante una nueva escalada de ataques. Esa misma noche, Rusia lanzó misiles contra Kiev y dañó los puentes Norte y Sur sobre el río Dniéper. El alcalde de la capital ucraniana, Vitaliy Klitschko, informó sobre interrupciones en los servicios de calefacción y agua, además de daños en infraestructura crítica.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, prometió que el puente será reconstruido y no descartó que el ataque estuviera relacionado con la próxima reunión de Putin, Trump y Xi en China, prevista para el 19 de noviembre en Shenzhen.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 2.256 drones ucranianos en dos días. Las cifras oficiales de interceptaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.