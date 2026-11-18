La OPS confirmó que Bolivia, México y Estados Unidos ya no cuentan con la certificación de eliminación del sarampión. Por su cercanía, la situación boliviana mantiene en alerta sanitaria a la región, aunque no se detallaron medidas específicas para Argentina.

Bolivia perdió su estatus de país libre de sarampión luego de que la Organización Panamericana de la Salud confirmara el restablecimiento de la transmisión endémica del virus. La decisión también alcanzó a México y Estados Unidos, en un contexto de nuevos brotes y dificultades para sostener los niveles de vacunación en distintos puntos del continente.

El anuncio tiene relevancia para Argentina por la cercanía geográfica con Bolivia, aunque la información difundida no detalló medidas específicas para el país ni reportó casos en territorio argentino. El presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que interrumpir definitivamente la circulación del virus será una de las principales prioridades sanitarias de su gestión.

Por qué Bolivia perdió la certificación de eliminación del sarampión

La OPS comunicó la decisión tras una reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, realizada entre el 10 y el 13 de noviembre. Los especialistas evaluaron la situación epidemiológica regional y concluyeron que Bolivia, México y Estados Unidos habían perdido la certificación.

El director de la organización, Jarbas Barbosa, explicó que se considera restablecida la transmisión endémica cuando un mismo genotipo y linaje del virus “circulan de manera ininterrumpida durante 12 meses o más” en un país. También advirtió:

“Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir”

El último boletín de la OPS consignó 597 casos de sarampión en Bolivia durante 2025 y 108 en lo que va de 2026. Sin embargo, las cifras presentadas por el Gobierno boliviano son distintas: las autoridades informaron 444 contagios confirmados en 2025 y 76 durante 2026.

La estrategia de Bolivia para contener los contagios

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, recordó que los primeros casos autóctonos se registraron nuevamente entre abril y junio de 2025. Según su evaluación, las acciones de contención y vigilancia epidemiológica de la gestión del expresidente Luis Arce fueron deficientes y permitieron que la enfermedad volviera a propagarse.

Flores aseguró que los contagios disminuyeron un 83% en 2026 como resultado de una nueva estrategia sanitaria. La funcionaria atribuyó la baja a una inversión superior a 11 millones de dólares para comprar vacunas, con las que se inmunizó a 2,4 millones de niños, adolescentes y jóvenes.

De los 45 municipios afectados, el 93% ya cerró sus brotes y acumula más de tres meses sin nuevos casos confirmados. Las principales cadenas activas se concentran en Santa Cruz, La Paz y El Alto, las tres localidades más pobladas del país, que continúan bajo vigilancia epidemiológica permanente.

El Gobierno boliviano organizó su respuesta en cuatro ejes: bloqueo oportuno de los contagios mediante la vacunación, vigilancia epidemiológica continua, controles fronterizos y coordinación con gobernaciones, alcaldías y organizaciones de la sociedad civil. Flores señaló que el objetivo inmediato “es cerrar las últimas cadenas de contagio”.

México defendió sus medidas frente al diagnóstico de la OPS

Tras el comunicado de la OPS, autoridades sanitarias mexicanas sostuvieron que el Estado implementó medidas en los últimos meses que permitieron reducir los casos. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la organización, señaló:

“México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado disminuir importantemente el número de casos”

Salas agregó que, pese a la tendencia descendente, el país todavía mantiene una transmisión constante y que, mientras esta continúe, persistirá el riesgo. Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó una serie de datos con los que buscó cuestionar el diagnóstico de la OPS.