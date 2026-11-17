Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El organismo advirtió que delincuentes informáticos usan ARTEX para acelerar intrusiones contra empresas y organismos de distintos sectores. Entre los casos reportados hay entidades financieras de Corea del Sur y más de 2.250 entornos de clientes afectados por intentos de acceso.

El FBI alertó sobre campañas de ciberdelincuencia en las que actores de distintas partes del mundo utilizan una plataforma de inteligencia artificial para automatizar ataques contra empresas, organizaciones y organismos gubernamentales. El anuncio se conoció el viernes pasado, mientras se cancelaban más de 3.000 vuelos en Estados Unidos por razones de seguridad.

La herramienta señalada es ARTEX, una plataforma de código abierto basada en agentes y modelos de lenguaje de gran escala. Según las autoridades, permite encadenar acciones a gran velocidad y con poca intervención humana.

Qué es ARTEX y a quiénes apuntaron los ataques

El FBI indicó que, desde al menos agosto de 2026, distintos actores maliciosos emplearon ARTEX en campañas contra organizaciones de todo el mundo. Los sectores afectados incluyen servicios financieros, gobierno, tecnología, defensa, semiconductores, energía, salud, manufactura, telecomunicaciones y servicios jurídicos.

Entre los incidentes mencionados figuran ataques contra entidades financieras de Corea del Sur, que comprometieron información personal de unas 67.000 personas. También se reportó una vulneración vinculada a ConnectWise Cloud Backup que derivó en intentos de acceso a más de 2.250 entornos de clientes.

Los modelos de inteligencia artificial que utiliza la plataforma

De acuerdo con el documento del FBI, ARTEX no cuenta con un modelo propio de inteligencia artificial, sino que se conecta con servicios externos. Entre ellos se encuentran Claude, de Anthropic; GPT, de OpenAI; DeepSeek; GLM; Grok y Kimi.

El organismo instó especialmente a las organizaciones con aplicaciones expuestas a internet, portales de autoservicio, infraestructura en la nube y sistemas de socios o proveedores a implementar medidas de mitigación para reducir la posibilidad y el impacto de intrusiones facilitadas por ARTEX.

Las recomendaciones del FBI para prevenir intrusiones

Entre las acciones prioritarias, el FBI recomendó mantener un inventario de los sistemas accesibles desde internet, restringir las interfaces administrativas y aplicar el principio de mínimo privilegio. También aconsejó revisar los accesos y las credenciales de las aplicaciones.

Además, sugirió establecer límites y alertas ante consultas o transferencias inusuales, proteger los datos, cambiar las credenciales que hayan quedado expuestas y conservar los registros necesarios para facilitar las investigaciones. El organismo señaló que esas tareas no deben retrasar la contención urgente de un incidente.