Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

El psiquiatra austríaco sobrevivió a los campos de concentración nazis y convirtió sus vivencias en una obra fundamental. En uno de sus relatos, explicó por qué una piedra lanzada a su lado lo hirió más que los latigazos.

Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo y filósofo humanista, nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, en una familia judía. Desde joven se interesó por la psicología y mantuvo contacto con Sigmund Freud y Alfred Adler.

En 1940 comenzó a dirigir el departamento de neurología del Hospital Rothschild, el único de Viena que admitía pacientes judíos. Dos años después, en septiembre de 1942, fue apartado de su cargo y deportado al campo de concentración de Theresienstadt.

La experiencia de Viktor Frankl en los campos de concentración

Durante su cautiverio, Frankl atravesó pérdidas devastadoras. Su padre murió de agotamiento un año y medio después de su llegada, mientras que su madre fue asesinada en una cámara de gas. En 1944 lo separaron de su esposa, Tilly, trasladada al campo de Bergen-Belsen.

Frankl fue liberado por tropas estadounidenses en 1945. Al recuperar la libertad, supo que su esposa y otros familiares habían muerto. En medio del dolor, decidió escribir sobre lo vivido y sostuvo que no necesariamente sobrevivían los más fuertes físicamente, sino quienes encontraban un propósito capaz de sostener su esperanza.

El libro que convirtió sus vivencias en un legado

En 1946 publicó Un psicólogo en los campos de concentración. Años más tarde incorporó una sección sobre logoterapia y análisis existencial, y la obra pasó a conocerse como El hombre en busca de sentido.

Entre los episodios que relató figura una jornada de trabajo bajo una tormenta de nieve. Frankl estaba junto a las vías del ferrocarril, reparándolas con gravilla para combatir el frío: “Me afanaba en reparar la vía rellenando huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor”, escribió.

La piedra que dejó una marca imborrable

En un momento se detuvo para recuperar el aliento y apoyarse en la pala. Un guardia lo vio y creyó que estaba evitando el trabajo. Frankl temió que lo golpeara o lo insultara, pero el hombre tomó una piedra y la arrojó a su lado, sin alcanzarlo.

“Así se le llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga”, explicó. “Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias, un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces, se quedó imborrable en mi corazón”.

Frankl entendió aquel gesto como una forma de deshumanización: el guardia ni siquiera consideró que mereciera un castigo. La piedra que no lo tocó, según contó, le dejó una herida emocional más profunda que la violencia física.

La trayectoria de Frankl después de la guerra

En 1946 fue nombrado director de la Policlínica Neurológica de Viena, institución que encabezó durante 25 años. En 1947 se casó con Eleonore Schwindt y, en diciembre de ese año, nació su hija Gabriele.

También obtuvo un doctorado en filosofía con una tesis sobre El Dios inconsciente y fue ascendido a profesor asociado de Neurología y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Murió el 2 de septiembre de 1997, a los 92 años.