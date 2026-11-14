Bilal Kazi, de 27 años, se hacía pasar por un adolescente en redes sociales para manipular y extorsionar sexualmente a chicas de entre 11 y 17 años. La investigación detectó al menos 70 víctimas y los investigadores creen que podrían ser hasta 180.

Un estudiante de doctorado fue condenado a 30 años de prisión en el Reino Unido por extorsionar sexualmente a menores a quienes contactaba en redes sociales mientras fingía ser un adolescente de 14 años.

Bilal Kazi, de 27 años y oriundo de Mumbai, se declaró culpable de 37 cargos por delitos sexuales contra menores. La sentencia fue dictada este viernes en el Chester Crown Court. Las víctimas tenían entre 11 y 17 años cuando ocurrieron los hechos.

Se hacía pasar por un adolescente para captar a las víctimas

Kazi contactaba a las chicas a través de Snapchat, Roblox y Wink con el seudónimo "Reece". Para construir esa identidad, usaba como foto de perfil la imagen de un adolescente desconocido y convencía a sus víctimas de que mantenían una relación romántica real.

Una vez que ganaba su confianza, les pedía imágenes y videos sexuales. Les decía que compartir ese tipo de contenido era algo normal "si se quieren", según expuso ante el tribunal el fiscal Myles Wilson.

Cuando alguna se negaba a enviar más material, Kazi la amenazaba con distribuir lo que ya había obtenido entre sus amistades y familiares. En algunos casos, mantuvo contacto diario con una misma víctima durante más de un año.

El impacto en las víctimas y el alcance de la investigación

Una chica de 13 años intentó quitarse la vida después de que Kazi difundiera un video íntimo, tal como había amenazado. El material fue visto por 93 de sus contactos. En un testimonio leído ante el tribunal, la joven declaró: "Todos mis años de adolescencia quedaron marcados por lo que me hizo".

Otra víctima tenía 12 años cuando fue atacada. Al conocer que había enviado fotos de sí misma a un adulto, dijo haberse sentido "angustiada, vulnerable y profundamente incómoda". También afirmó: "Lucho con la ansiedad y constantemente me pregunto quién vio esas imágenes".

La investigación identificó al menos 70 chicas en 28 fuerzas policiales del Reino Unido, aunque los investigadores sospechan que el número real podría llegar a 180. El caso fue coordinado por la Policía de Cheshire desde mayo de 2022, después de que una víctima denunciara los hechos ante la Policía de Derbyshire en noviembre de 2021. La fuerza de Cheshire señaló que se trató de su mayor investigación por abuso sexual infantil en línea.

Detenciones, dispositivos incautados y condena

Kazi fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en julio de 2023, cuando regresaba de Kuwait. En su teléfono encontraron más de 400 imágenes y videos sexuales; además, otros 500 archivos fueron hallados en dispositivos incautados en su casa de Birmingham.

Tras quedar en libertad bajo fianza, fue arrestado nuevamente en marzo de 2025. Durante ese período, los investigadores descubrieron que había comprado un teléfono en secreto y retomado su actividad delictiva. Un tercer arresto, en agosto de 2025, hizo que permaneciera en prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia.

La detective Georgia Hughes, de la Unidad de Investigación de Abuso Infantil en Línea de Cheshire, advirtió: "existe una idea errónea de que los delitos en línea tienen menos impacto que los cometidos en persona, pero eso está muy lejos de la verdad". También afirmó: "Lo que deberían haber sido años formativos importantes quedó eclipsado por el trauma del abuso de Kazi".

El juez Steven Everett sostuvo que Kazi atacó a "niñas que creían estar seguras en sus propias casas" y que "les robó la infancia". Además, cuestionó la "falta de seguridad adecuada en las redes sociales" que permitió que actuara con impunidad.

El fiscal especializado Martin McRobb afirmó que Kazi "actuó con absoluta crueldad para seducir, manipular y explotar a un gran número de jóvenes vulnerables". El condenado deberá cumplir al menos 20 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Luego quedará sujeto a un régimen de licencia extendida por ocho años y a una orden de prevención de daño sexual.