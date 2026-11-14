La Fiscalía sumó la imputación por asociación criminal al exmandatario y a otros funcionarios por el caso Ueno Bank. Si son condenados, podrían recibir hasta 15 años de prisión, mientras el nuevo gobierno de Pedro Alliana enfrenta dudas sobre la gobernabilidad y la confianza institucional.

La Fiscalía de Paraguay amplió los cargos contra el expresidente Santiago Peña por la presunta estructura criminal investigada en el caso Ueno Bank. La nueva imputación, por asociación criminal, también alcanza al ex titular del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Si son condenados, ambos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión.

La acusación se suma a las imputaciones previas por lesión de confianza y administración en provecho propio. La investigación busca determinar si funcionarios públicos organizaron una estructura para distribuir tareas y favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez y Ueno Bank.

Quiénes fueron imputados en la causa Ueno Bank

La nueva imputación también incluye a tres exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. Además, fue alcanzado el superintendente de bancos, Holger Insfrán.

Durante el gobierno de Peña, entre 2023 y 2026, Ueno Bank captó importantes volúmenes de fondos públicos, una parte significativa procedente de cajas jubilatorias. Los vínculos entre la entidad y funcionarios de alto rango quedaron bajo análisis de los investigadores.

La crisis financiera y el impacto en las instituciones

La salida de Peña tras un juicio político profundizó las tensiones entre distintos sectores políticos y abrió una etapa de incertidumbre. Sin embargo, los analistas consultados describieron el escenario como una crisis coyuntural, con el foco puesto en las consecuencias del caso para la credibilidad de las instituciones, los organismos de control y el sistema financiero paraguayo.

El politólogo y consultor Víctor Genes sostuvo que la crisis no supone una ruptura del sistema político, sino que tiene un carácter principalmente financiero e institucional. “Estamos hablando de una situación de crisis coyuntural, la cual tiene una parte política porque afectó al presidente Peña, porque terminó por ser destituido. Pero no tenemos una crisis de sistema político. El sistema político en sí se mantiene, el Congreso funcionó en consecuencia y sigue funcionando con normalidad. No hubo quiebre en ese sentido”, afirmó.

Genes señaló que la situación del Banco Central es el núcleo del problema y advirtió sobre el efecto de la intervención política en sus mecanismos de regulación. También vinculó la crisis con el manejo del BCP y la autorización del Ministerio de Hacienda para transferir fondos públicos.

Fondos públicos y cuestionamientos al Banco Central

“Sí es una crisis financiera institucional por la situación del Banco Central. Porque ahí el ex presidente tuvo mucha injerencia. Hasta hace algún tiempo, los procesos de regulación internos del BCP respaldaban cierta prudencia en el manejo de lo financiero. Pero con la injerencia del presidente eso varió y golpeó institucionalmente a nuestro país y a la figura del Banco. La crisis radica en eso”, expresó Genes.

El analista agregó que, a su entender, el sistema financiero se vio afectado por “el manejo del BCP y la autorización del ministro de Hacienda para efectivizar la transferencia de fondos públicos”. “Eso rompió lo financiero y generó esta crisis”, afirmó.

Pedro Alliana enfrenta el desafío de recuperar la gobernabilidad

La crisis también generó interrogantes sobre la imagen internacional de Paraguay y la capacidad del nuevo presidente, Pedro Alliana, para sostener la gobernabilidad. La socióloga Clary Martínez consideró que la política interna no sufrió un impacto equivalente al de la reputación del país en el exterior. “La política interna no se vio tan afectada, justamente, porque hubo una reacción parlamentaria justa. Pero este tema sí afecta a la imagen internacional, aunque creo que es recuperable”, señaló.

Martínez advirtió que recomponer esa imagen requerirá “con gran esfuerzo y un trabajo muy duro”. También sostuvo que, a su criterio, el problema se concentra en una entidad y no en todo el sistema bancario: “Lo positivo es que no es el sistema bancario el que está contaminado. Es solo un banco el que tiene problemas”.

Genes consideró que el gobierno puede recuperar la gobernabilidad si mejora la comunicación sobre la crisis financiera. Según explicó, ya se pagó a ahorristas afectados y el Congreso aprobó con rapidez leyes para habilitar la transferencia de fondos y la recuperación de sus ahorros. Martínez también coincidió en que el oficialismo conserva una mayoría parlamentaria.

El oficialismo, además, enfrenta un 77 por ciento de imagen negativa, en un contexto de cuestionamientos al Banco Central y de preocupación por la estabilidad financiera. La evolución de la causa Ueno Bank y la respuesta del Ejecutivo serán claves para medir el impacto político e institucional de la crisis.