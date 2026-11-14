Gadi Eisenkot recibió del presidente Isaac Herzog la primera oportunidad para intentar formar Gobierno, pero necesita reunir apoyos en un Parlamento fragmentado. Mientras avanzan las negociaciones, Benjamin Netanyahu presiona para que Estados Unidos retome la guerra contra Irán.

Tras las elecciones del 27 de octubre, Benjamin Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria, pero todavía conserva margen para intentar mantenerse en el poder. La oposición, por su parte, negocia a contrarreloj para reunir los apoyos necesarios y formar un nuevo Gobierno.

El presidente Isaac Herzog convocó al exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, líder del bloque del cambio, para que sea el primero en intentar conformar una coalición. En paralelo, Netanyahu busca que Estados Unidos vuelva a involucrarse militarmente en la guerra contra Irán, una posibilidad que podría alterar el escenario político israelí.

La negociación para formar Gobierno en Israel

Los parlamentarios electos asumieron sus bancas en la Knesset el martes, pero todavía no hay un nuevo Ejecutivo. Eisenkot necesita el respaldo de partidos árabes o ultraortodoxos, o que alguno de esos sectores se abstenga, para alcanzar los 61 escaños requeridos.

El dirigente fijó cuatro condiciones para sumar fuerzas a su coalición: reconocer a Israel como un Estado judío y democrático; respetar los valores y principios de su Declaración de Independencia; establecer el servicio militar o nacional obligatorio para toda la población, incluidos los sectores ultraortodoxos; y reconocer a Hamás como organización terrorista.

Los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá, con siete escaños, y Shas, con seis bancas, exigen quedar excluidos del servicio militar obligatorio. Los partidos árabes, en tanto, se habían negado a calificar a Hamás de organización terrorista. Sin embargo, ambos sectores dieron señales de flexibilizar sus posiciones ante la posibilidad de quedar fuera de las negociaciones y facilitar así la continuidad de Netanyahu.

El servicio militar obligatorio, un punto de conflicto

Los asesores rabínicos de Judaísmo Unido de la Torá buscan compromisos por escrito de los 48 diputados del bloque del cambio a cambio de su apoyo. La obligatoriedad del servicio militar para los sectores haredíes fue dispuesta por la Corte Suprema en 2024.

Los representantes ultraortodoxos reclaman una ley que exima del servicio militar a los estudiantes de yeshivá, escuelas religiosas dedicadas al estudio de la Torá y el Talmud. También pretenden incorporar una cláusula que impida que el Tribunal Superior de Justicia invalide esa norma.

El sector religioso no mantiene una posición unificada. El rabino Gedalia Axelrod, exjefe del Tribunal Rabínico de Haifa, advirtió en una carta abierta que quienes apoyen un Gobierno respaldado total o parcialmente por partidos árabes, como la Lista Conjunta y Ra’am, «ponen al pueblo de Israel en grave peligro». Además, emitió un decreto religioso contra esos apoyos que habilita a detener a quienes lo respalden, incluso si para hacerlo fuera necesario matarlos.

Ra’am plantea condiciones para apoyar a Eisenkot

Los partidos árabes condenaron los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, aunque hasta ahora habían resistido la exigencia de definir al grupo como terrorista. En las negociaciones, el líder de Ra’am, Mansour Abbas, con ocho escaños en la Knesset, manifestó que podría aceptar esa condición.

Abbas también planteó que el futuro Gobierno demuestre su voluntad de construir una alianza política genuina con su partido. El dirigente sabe que debe pedir algo a cambio, aunque el bloque del cambio parece inclinarse por un acuerdo con los ultraortodoxos. Las conversaciones continúan.

Netanyahu busca reactivar la guerra contra Irán

Mientras se define el armado parlamentario, Netanyahu mantiene contactos para que Washington retome la guerra contra Irán. El viernes, el director del Mossad, Roman Gofman, uno de los colaboradores más cercanos del primer ministro, se encontraba en Washington para conversar con altos funcionarios de la administración de Donald Trump.

La visita se produjo mientras Netanyahu presiona al presidente estadounidense para que vuelva a preparar a sus fuerzas militares para intervenir en Medio Oriente. El primer ministro apuesta a que una nueva escalada modifique el escenario político y le permita ganar tiempo en medio de las negociaciones para formar Gobierno.

La trayectoria de Netanyahu ha estado marcada por su capacidad para conservar influencia y reinventarse políticamente. Nació en Israel en 1949, pasó buena parte de su adolescencia en Estados Unidos, sirvió en las fuerzas especiales del Ejército israelí y se graduó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.