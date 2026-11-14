Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Dos hombres, presuntamente británicos, arrancaron una figura dorada de una cruz de madera frente a un santuario de la capital lituana. La Policía inició una investigación y los daños materiales todavía se evalúan.

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres arrancaron y destrozaron una estatua dorada de Jesucristo en plena calle, frente al Santuario de la Divina Misericordia, en Vilna, capital de Lituania. El episodio ocurrió durante la noche del 11 al 12 de noviembre, en el casco histórico de la ciudad.

En las imágenes se ve a los hombres riéndose mientras uno de ellos levanta la figura de la cruz de madera para tomarse una foto. Cuando la sostiene por los brazos, estos se desprenden y la estatua cae al suelo, donde se rompe en varios pedazos.

La estatua de Jesús quedó destruida en plena calle

El hombre que sostenía la figura exclama: "¡Dios mio!" y escapa entre carcajadas. El otro, que filmaba la escena, también se aleja. Instantes más tarde, un auto pasa por el lugar y termina de triturar los fragmentos que habían quedado sobre el asfalto.

Los dos hombres no fueron identificados oficialmente. La Policía y medios locales señalaron que podrían ser ciudadanos del Reino Unido; uno de ellos aparentaba estar en estado de ebriedad.

Investigación policial y llamado del párroco

El párroco del santuario, Elijas Anatolijus Markauskas, difundió en redes sociales un pedido para identificar a los responsables. También expresó el dolor que le provocó la destrucción de la imagen:

"Estoy sufriendo porque no es solo una cosa sagrada. Es la imagen de aquel a quien amamos, a quien rezamos y a quien le encomendamos el mundo, la patria, nuestros seres queridos y a nosotros mismos". "Sinceramente confieso que hoy me resulta difícil rezar por quienes lo hicieron. Pero Dios piensa distinto a mí. Él los ama también".

Después del incidente, vecinos y fieles dejaron flores y los restos de la estatua al pie de la cruz de madera de la que había sido arrancada.

Un vocero de la Policía de Vilna confirmó que se abrió una investigación judicial. El comunicado describió el episodio como la destrucción de una escultura dorada de Jesús que colgaba de una cruz de madera en el patio interior de una iglesia de la calle Dominikonų.

La causa por daños y el santuario de la Divina Misericordia

La causa se inició bajo el Artículo 284 del Código Penal de la República de Lituania, que contempla la destrucción de bienes. Al momento del reporte, los daños materiales todavía estaban siendo evaluados.

El santuario también alberga la célebre pintura de la Divina Misericordia de 1934, considerada una de las imágenes religiosas más veneradas del catolicismo.