Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

A los 42 años, el exdelantero dirige al filial del Atlético de Madrid y estudia a Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. La influencia de un profesor de secundaria y las ideas estoicas acompañan su trabajo con jugadores jóvenes.

Fernando Torres cambió el área por el banco de suplentes. A los 42 años, el exdelantero del Atlético de Madrid y el Liverpool dirige al equipo filial del club madrileño y combina la preparación táctica con la lectura de filosofía clásica.

En los textos de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca encontró ideas que considera útiles para interpretar los desafíos de su nuevo rol y gestionar a un grupo. Su interés, explicó, no surgió de una moda, sino de una búsqueda ligada a su trabajo como entrenador.

El profesor que acercó a Fernando Torres a la filosofía

El origen de esa inquietud se remonta a sus años de secundaria en España. Torres recordó a Antonio, su profesor de Filosofía durante la Educación Secundaria Obligatoria, como la persona que le anticipó que algún día valoraría una materia que entonces no le interesaba.

"La primera persona que me marcó fue Antonio, mi profesor de Filosofía en la ESO". "Sé que no te gusta esta asignatura, pero llegará un momento en el que la aprecies".

Con el paso del tiempo, el exfutbolista reconoció que aquella predicción se cumplió: "Y fue así". El cambio de perspectiva llegó después de su carrera profesional. "Hace no demasiado empecé a leer Filosofía, a estudiar a los estoicos", explicó.

El estoicismo y la gestión de jóvenes futbolistas

Una de las ideas centrales del estoicismo consiste en distinguir entre lo que depende de uno mismo y las circunstancias externas que no se pueden controlar. Para Torres, ese principio tiene una aplicación concreta en el fútbol, sobre todo al acompañar a jugadores jóvenes que buscan llegar a la élite.

Al frente del filial del Atlético de Madrid, el entrenador trabaja con futbolistas expuestos a grandes expectativas y a la presión de demostrar su capacidad. Una victoria puede elevar la confianza, mientras que una derrota puede afectar el ánimo y la seguridad del equipo.

Disciplina y equilibrio desde el banco del Atlético

En ese contexto, mantener la calma y transmitir equilibrio es clave para que los jugadores no queden condicionados por las críticas ni por los elogios. El esfuerzo cotidiano es una variable que pueden controlar; el resultado, en cambio, también está sujeto a factores que escapan a su voluntad.

Las lecturas de los pensadores clásicos forman parte de una etapa en la que Torres desarrolla su identidad como técnico. Los libros conviven con las herramientas habituales del entrenamiento, desde la pizarra táctica hasta los ejercicios en el campo.

Su presente contrasta con sus años como delantero, cuando era reconocido por la velocidad, la potencia física y la capacidad para definir. Ahora, desde el banco, busca transmitir una mirada centrada en la disciplina, la gestión emocional y el equilibrio ante las dificultades.