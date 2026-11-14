Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La entrenadora María Barrientos explicó por qué caminar ayuda a mantenerse activa, pero no reemplaza automáticamente una rutina de ejercicios. La clave es combinar el movimiento cotidiano con actividades acordes a los objetivos personales.

Caminar es una forma accesible de sumar movimiento a la rutina diaria y mantenerse activa sin equipamiento especial ni horarios fijos. Sin embargo, dar pasos durante el día no equivale necesariamente a realizar un entrenamiento planificado: las diferencias están en los objetivos, la intensidad y el estímulo que recibe el cuerpo.

La entrenadora María Barrientos sintetizó la distinción con una frase: “Caminar y entrenar no es exactamente lo mismo”. La caminata puede ser una opción positiva cuando las obligaciones o la falta de tiempo impiden cumplir con el ejercicio habitual, aunque no sustituye por sí sola todas las formas de actividad física.

Qué aporta caminar a la actividad física diaria

Ir al trabajo a pie, salir a pasear o aprovechar un rato libre para caminar son alternativas para reducir el tiempo que se pasa sentado. Además, incorporar estos desplazamientos puede ayudar a sostener el movimiento durante los días en que no es posible hacer una sesión de entrenamiento.

La regularidad también cuenta: aunque no siempre se puedan mantener los mismos horarios ni completar las actividades previstas, caminar permite conservar cierto nivel de actividad. Su aporte puede variar según la duración y la intensidad de la caminata.

Entrenar permite trabajar objetivos específicos

Una rutina planificada puede adaptarse a las necesidades de cada persona y trabajar capacidades concretas. El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, propone estímulos para fortalecer los músculos, mientras que el ejercicio cardiovascular puede orientarse a mejorar la resistencia y la salud cardiorrespiratoria.

Una caminata puede formar parte de la actividad cardiovascular, de acuerdo con su duración y su intensidad, pero no reemplaza automáticamente el conjunto de una rutina. Por eso, quienes buscan objetivos específicos pueden necesitar una planificación más amplia.

Cómo combinar caminatas y entrenamiento

La recomendación no es elegir entre caminar o entrenar, sino entender que ambas actividades pueden complementarse. Una alternativa sencilla consiste en aprovechar los desplazamientos cotidianos para caminar y reservar otros momentos de la semana para ejercicios acordes con los objetivos personales.

También es importante evitar que la búsqueda de una rutina perfecta se convierta en un obstáculo. Mantenerse activo con regularidad puede ser más práctico que abandonar por completo el movimiento cuando no hay tiempo para entrenar. Caminar suma y es beneficioso, aunque no hace exactamente lo mismo que una sesión planificada.