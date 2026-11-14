Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

A los 91 años, la actriz española compartió una propuesta inspirada en la cocina andaluza: ajoblanco con manzana y pasas, carrillera con verduras y papas fritas, o solomillos rellenos con cerezas confitadas.

A sus 91 años, María Galiana mantiene una pasión por la cocina ligada a los sabores de su infancia y a las comidas compartidas. Para un domingo en familia, la actriz española imaginó un menú con preparaciones caseras y clásicos de inspiración andaluza.

"Un ajoblanco con trocitos de manzanitas y unas pasas... Después una buena carne, una carrillera todo en crudo, como la caldereta, con verduras y papas fritas. O unos solomillos rellenos en dulce con cerezas confitadas, por ejemplo", contó al describir sus opciones.

El ajoblanco con manzana y pasas, una entrada fresca

La primera propuesta es el ajoblanco, una sopa fría tradicional de Andalucía. Su receta clásica combina almendras, ajo, pan, aceite de oliva, agua y vinagre, y suele servirse como una alternativa fresca para comenzar la comida.

Galiana sugiere añadir trocitos de manzana y pasas, que aportan un toque dulce y contrastan con el sabor de las almendras y el ajo. La combinación conserva la base de la preparación tradicional e incorpora nuevos matices.

Carrillera con verduras y papas fritas

Como plato principal, la actriz se inclina por una carrillera cocinada al estilo de una caldereta, acompañada de verduras y papas fritas. La cocción lenta permite que los ingredientes se integren y que la carne alcance una textura tierna.

Las carrilleras pueden prepararse a fuego bajo con vegetales como cebolla, zanahoria o pimiento. Galiana no precisó cantidades ni detalló todos los ingredientes, pero destacó una elaboración casera y pausada.

El guiso puede cocinarse el día anterior y reservar la fritura de las papas para el momento de servir. Así, es posible adelantar parte del menú y dedicar menos tiempo a la cocina durante la reunión familiar.

La alternativa de los solomillos rellenos

Entre las opciones que mencionó Galiana también aparecen los solomillos rellenos con cerezas confitadas, una combinación que suma un perfil dulce a la carne y puede reservarse para una ocasión especial.

El menú reúne distintas posibilidades: comenzar con ajoblanco y servir carrillera como plato principal, o elegir los solomillos rellenos. En todos los casos, la propuesta pone el foco en las recetas caseras, las cocciones con tiempo y el encuentro alrededor de la mesa.