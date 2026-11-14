Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

A los 64 años, vive en Solanell, una aldea del Pirineo catalán que quedó deshabitada en los años 70. Allí cultiva su huerta y disfruta de la soledad elegida, aunque mantiene el contacto con su familia y sus amigos.

Tomás tiene 64 años y hace más de 12 que vive en Solanell, un pequeño pueblo del Pirineo catalán. Durante los primeros cinco años fue su único habitante. Eligió instalarse en la aldea, que había quedado abandonada en la década de 1970, para llevar una vida lejos del ritmo de las ciudades.

En una entrevista, explicó cómo entiende la vida en soledad: "La soledad yo no la interpreto como si fuera algo malo". Para él, estar solo por decisión propia puede servir para reflexionar, despejar la cabeza y sostener una buena relación con las personas queridas.

La diferencia entre soledad y aislamiento

Tomás distingue la soledad elegida del aislamiento. Considera que alguien puede estar rodeado de gente y, aun así, sentirse desconectado de los demás. "Hay muchísima gente aislada pidiendo ayuda en las ciudades", señaló.

Antes de mudarse a Solanell, trabajaba en una empresa de paquetería y tenía un puesto de responsabilidad. Durante un reparto en Fraga atropelló a un perro y el hijo de sus dueños lo golpeó en el cuello. La agresión le provocó un coágulo en la arteria de la retina y perdió la visión del ojo izquierdo. Poco después, la empresa lo despidió.

De un trabajo en la ciudad a reconstruir una casa de piedra

Tras ese episodio, su hermano le habló de Revivir Solanell, una cooperativa que buscaba recuperar el pueblo. En su primera visita, Tomás encontró casas en ruinas. Después de tres meses de reflexión, decidió mudarse y reconstruir una antigua vivienda de piedra.

Hoy vive con un subsidio de 480 euros. Como en la aldea no hay tiendas ni bares, baja a comprar una vez por semana. También cultiva su propia huerta y prepara conservas con lo que produce y con las setas que recoge.

Su vida en el pueblo no significa que haya cortado sus vínculos. Su hija y sus amigos lo llaman con frecuencia y, cuando quiere encontrarse con otras personas, viaja a La Seo de Urgel o Andorra. Además, suele acercarse a saludar a quienes visitan la aldea.

Solanell, una aldea con historia que busca recuperar habitantes

Solanell pertenece al municipio de Montferrer y Castellbó, en Lérida, cerca de la frontera con Andorra. Su nombre aparece en documentos desde el año 941, mientras que la iglesia de San Julián está registrada desde 971.

En el siglo XIX, el pueblo llegó a tener alrededor de 200 habitantes. La emigración hacia las ciudades provocó su despoblamiento y, en los años 70, quedó vacío, mientras la vegetación avanzaba sobre las construcciones.

El proyecto para recuperar Solanell comenzó hace 22 años, impulsado por el arquitecto Saúl Garreta, quien compró buena parte de las propiedades con el objetivo de crear una comunidad cooperativa. Hasta el momento se reconstruyeron cinco edificios, aunque los resultados quedaron por debajo de las expectativas. La iniciativa, sin embargo, permitió que algunas construcciones volvieran a estar habitadas.

En la actualidad, el pueblo conserva unas 40 casas, pero solo cinco están habitadas. Allí viven cinco personas, tres de ellas de manera permanente. Para Tomás, la escasa población no es un problema: "Lo malo es cuando una persona está aislada y no es este lugar, porque aquí no siento el aislamiento", concluyó.