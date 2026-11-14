Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

Sole y Rudy dejaron Cercedilla para recuperar una antigua casona en ruinas y convertirla en un refugio de animales rescatados. En una finca de 13 hectáreas, el proyecto también ofrece actividades para reconectar con la naturaleza.

Sole y Rudy dejaron su vida en Cercedilla, en la sierra norte de Madrid, para restaurar una casa abandonada en el bosque asturiano. El esfuerzo dio origen a Socueto Santuario, un espacio que hoy alberga caballos, perros, gatos y otros animales rescatados.

La pareja encontró la propiedad casi por casualidad. Aunque el bosque estaba bien conservado, la casa y la cuadra se encontraban en muy mal estado: había techos apuntalados, sectores clausurados y muros deteriorados por el agua, que erosionaba con facilidad la tierra caliza.

Al recordar los meses de obra, resumieron la experiencia entre risas: "Esto se hace una vez en la vida". Uno de los momentos más difíciles llegó cuando retiraron el tejado viejo y comenzaron las lluvias. Ya vivían en la casa y, durante la noche, debían levantarse para sacar el agua que se acumulaba bajo las lonas.

La restauración de una antigua casa en Asturias

Rudy, de origen alemán, se formó como pintor de vidrio y porcelana y también desarrolló una habilidad especial para trabajar la madera. Gran parte de las mejoras llevan su sello. La escalera, por ejemplo, fue construida con vigas recuperadas del tejado original y troncos secos que bajó a peso desde el bosque de la finca.

La pareja buscó preservar el carácter de un edificio que, según Rudy, podría tener entre 400 y 500 años. Mantuvieron la cantería de grandes piedras, la balconada orientada al sur y el tiro de la antigua cocina de leña. También conservaron sus piedras, ennegrecidas por el humo que se utilizaba para combatir la carcoma y los parásitos de la madera.

Una fotografía tomada en 1928 desde la misma balconada muestra a dos mujeres vestidas de época junto a un carro de madera. La casa habría pertenecido a personas de cierta relevancia social y, en su momento, tuvo dos escudos nobiliarios. De los muebles originales sobrevivió apenas una puerta. La pareja también recuperó el llamado "banco de los acusados", procedente de los antiguos juzgados de Panes.

Una finca autosustentable con taller y actividades

Los muros gruesos ayudan a regular la temperatura: en invierno, una o dos estufas de leña alimentadas con árboles caídos alcanzan para templar la casa, mientras que en verano se mantiene fresca. La propiedad abarca 13 hectáreas de prados vallados y bosque, limita con un río y cuenta con placas solares, agua de manantial, huerta y árboles frutales.

Sole, que se formó como bailarina y dirigió una escuela de danza en Cercedilla, cambió esa actividad por el yoga y el pilates en Asturias. En la planta superior retiró un tabique, aprovechó espejos y barras y montó un centro al que hoy concurren alumnos de la zona.

Rudy instaló su taller en la buhardilla remodelada. Allí graba y corta vidrio laminado para crear esculturas y joyas artesanales con pan de oro. Vende sus obras a quienes visitan el santuario y en Alemania, a través de la galería de arte de su hermana en el Bosque Bávaro. Su filosofía, explicó, es hacer lo que le pida el cuerpo y dejar que el dinero llegue después.

Socueto Santuario alberga animales rescatados

La motivación central del proyecto fue darles una oportunidad a caballos mayores o lesionados que, al dejar de trabajar, pueden terminar en el matadero. Actualmente viven allí 12 caballos, con una edad promedio de 25 años; algunos tienen 30 y 34. Fueron rescatados tras la muerte de sus dueños o porque sus propietarios ya no podían mantenerlos.

El refugio también tiene siete perros, una colonia de gatos esterilizados, una cabra enana llamada Monti, dos burras —madre e hija— y dos vacas de raza autóctona casina, de 26 años, que también fueron rescatadas del matadero.

Para financiar la iniciativa, Sole describió la estrategia como una "pirueta económica": vendieron su casa en Madrid y tomaron una hipoteca para comprar y restaurar las ruinas. El santuario recibe colaboraciones desde cinco euros mensuales, ofrece apadrinamientos de animales y organiza visitas, baños de bosque, talleres de yoga y jornadas con menú vegetariano.

Las actividades y las vías de contacto están disponibles en el sitio socuetosantuario.com y en la cuenta de Instagram Socueto Santuario de caballos.