La exnadadora olímpica y fundadora de Imperia sostuvo que la conciliación sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad de oportunidades. También destacó los valores del deporte y el trabajo colectivo detrás de cada logro.

Ona Carbonell, referente de la natación artística española, señaló que la conciliación continúa siendo uno de los principales desafíos para lograr la igualdad de oportunidades en el deporte. Retirada de la competencia desde hace tres años, la exdeportista participa en Imperia, una iniciativa social e institucional que busca poner en valor el legado de las mujeres en la historia del deporte español y mundial.

Durante la presentación del proyecto, Carbonell dijo que le interesa apoyar a las mujeres, el deporte y la salud. También expresó su agradecimiento por haber sido convocada como fundadora y valoró que personas de distintos ámbitos deportivos se sumen a una causa común.

Ona Carbonell y el desafío de la conciliación en el deporte

“Yo estoy mucho en la igualdad, en la lucha de oportunidades en el mundo del deporte, apoyando el deporte femenino, la conciliación. Estoy feliz de seguir visibilizando. Todavía queda camino por hacer”, afirmó.

Al referirse a la maternidad y la igualdad, sostuvo: “una de las adversidades reales a día de hoy eh para llegar a esa igualdad de oportunidades en el deporte es la conciliación”. Y agregó: “Al final, hay una parte biológica de 9 meses de embarazo, 6 o 4 meses de postparto ¿no? Y todavía hay muchos hándicaps reales para para llegar a esa igualdad. La conciliación está mejorando y me gusta ver el vaso medio lleno, pero todavía queda mucho recorrido por hacer”.

Los valores y el equipo detrás de los logros deportivos

Carbonell planteó que el deporte también permite transmitir valores a la sociedad, más allá de las medallas y los resultados. Entre ellos mencionó la “disciplina, sacrificio, constancia, trabajo en equipo, fair play”.

“Todos esos valores que hoy en día, en nuestra sociedad muy tecnológica y de inmediatez, faltan a veces y el deporte es todo lo contrario: entrenamos 60 horas a la semana durante 4 años para jugártelo todo en 3 minutos”, definió.

La exnadadora también destacó que los éxitos suelen dejar en segundo plano las dificultades previas. “Fracasar es un paso importante para conseguir esos éxitos y poder hablar de esas etapas de cuándo te has tenido que adaptar a esos errores, a esos rivales y con los que has aprendido de ello”, señaló.

La trayectoria olímpica de Ona Carbonell

Nacida en Barcelona en 1990, Carbonell participó en tres Juegos Olímpicos y obtuvo dos medallas en Londres 2012: plata en dúo y bronce por equipo. Además, consiguió 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación y 12 en el Campeonato Europeo de la disciplina.

Es graduada en Diseño por la Escuela Superior de Diseño de Sabadell y en 2018 ganó la tercera edición de MasterChef Celebrity, el concurso de cocina de la televisión española. Sobre el entorno que acompañó su carrera, afirmó: “no habría aguantado las 10 horas al día que entrenábamos si no hubiese estado acompañada”. También reconoció el aporte de nadadoras, fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas, psicólogas, padres, madres y parejas.