Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Yashar!, Beyajad y la Lista Conjunta recomendaron al presidente Isaac Herzog encargar la formación del Gobierno a Gadi Eisenkot. El dirigente podría reunir 67 apoyos, frente a los 46 que se esperan para el actual primer ministro.

Tres fuerzas de la oposición israelí descartaron formar un Gobierno con el primer ministro Benjamín Netanyahu y recomendaron al presidente Isaac Herzog designar a Gadi Eisenkot para conducir las negociaciones y conformar el nuevo Ejecutivo.

La definición se produjo pese a los intentos de Herzog por acercar posiciones y construir una mayoría estable. Los espacios plantearon que Eisenkot, dirigente de Yashar!, reciba el encargo presidencial para formar Gobierno.

Yashar! propuso un Gobierno de emergencia nacional

La primera fuerza en pronunciarse fue Yashar!, que propuso crear un Gobierno de emergencia nacional y rechazó compartir el poder con Netanyahu. En representación del espacio, Yoram Cohen describió la situación política como crítica.

"Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones", afirmó Yoram Cohen.

Cohen sostuvo que su partido está dispuesto a integrar una administración que enfrente los desafíos económicos, sociales y de seguridad del país. También expresó: "No permitiremos que la democracia israelí se rinda", y marcó como prioridad "finalizar las negociaciones lo antes posible".

Beyajad rechazó un acuerdo con Netanyahu

La coalición Beyajad (Juntos), integrada por los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, también descartó cualquier entendimiento con Netanyahu, a pesar de los pedidos de Herzog para alcanzar una mayoría estable.

Durante una reunión con el presidente, la diputada Liran Avishar Ben-Horin respaldó la posibilidad de encomendar la tarea a Eisenkot. "Bénet y Lapid lo dijeron esta semana: es la hora de los valientes. Es el momento de encargar la tarea a Gadi Eisenkot", sostuvo.

El diputado Ram Ben Barak rechazó de manera tajante un acuerdo con el oficialismo: "No puede haber unidad con personas que tienen una visión del mundo fascista. No podemos unirnos con nadie que no crea que todos los seres humanos nacen iguales y que crea que hay razas superiores e inferiores".

Por su parte, la diputada Meirav Cohen recurrió a la fábula del escorpión y la rana para explicar por qué su espacio no negociará con el Likud de Netanyahu. "Sobre los valores no se puede llegar a compromisos. Con escorpiones no hago negocios. Hace falta confianza", expresó.

La Lista Conjunta también recomendó a Eisenkot

El tercer respaldo llegó de la Lista Conjunta, una coalición de izquierda que reúne a fuerzas palestino-israelíes. El espacio también recomendó a Herzog designar a Eisenkot, aunque aclaró que la decisión no implica afinidad con el dirigente de Yashar!, sino un rechazo a las políticas del Gobierno actual y a la "incitación continuada" contra la población árabe.

"Cuando venimos a la residencia del presidente para recomendar a quién formará este Gobierno es Eisenkot, no es por amor", explicó Ahmad Tibi, jefe del grupo parlamentario.

Con las recomendaciones de las tres fuerzas, Eisenkot podría sumar hasta 67 apoyos, frente a los 46 que se espera que reúna Netanyahu. Ese respaldo fortalecería sus posibilidades de recibir el mandato presidencial y formar un nuevo Gobierno.

La persona que reciba el encargo de Herzog tendrá un plazo máximo de 42 días para conformar el Ejecutivo.