Encarni debió presentar a sus tres hijos como avalistas para conservar su casa, pese a llevar décadas pagando el alquiler. Su pensión no acompaña las subas y una residencia tampoco está a su alcance.

El encarecimiento de los alquileres en España dificulta cada vez más que las personas jubiladas puedan mantener una vivienda. Encarni, de 83 años, tuvo que recurrir a sus tres hijos como avalistas para seguir viviendo en su casa, a pesar de haber trabajado toda su vida y de cumplir con sus obligaciones.

"Tengo tres hijos y a todos tuve que ponerlos de avalistas", explicó. Su pensión no crece al ritmo del alquiler y las actualizaciones anuales del contrato transformaron un gasto que antes podía afrontar en una preocupación constante.

El alquiler y las garantías adicionales para los jubilados

La dificultad no se limita al monto mensual. Algunas condiciones impuestas por los propietarios también complican que los adultos mayores puedan conservar su hogar. En el caso de Encarni, la exigencia de garantías adicionales contrasta con un historial de décadas sin impagos.

El caso refleja el problema de quienes terminaron su vida laboral y dependen de ingresos fijos. A diferencia de las personas que todavía trabajan, los jubilados no pueden sumar un nuevo empleo con facilidad para compensar el aumento de los gastos cotidianos.

La crisis de vivienda también afecta a las personas mayores

El acceso a una vivienda se convirtió en un desafío en España. Durante años, la precariedad residencial se vinculó sobre todo con jóvenes que compartían departamentos para afrontar los costos, pero las dificultades también alcanzan a mayores de 50 años, en particular a quienes dependen de una pensión y no tienen una propiedad.

Entre las condiciones que pueden afrontar los inquilinos figuran contratos de menor duración, garantías adicionales y revisiones frecuentes. También se denunciaron exigencias relacionadas con la autonomía personal e incluso con el estado de salud de quienes buscan alquilar.

La situación de Encarni se suma a otros casos que abrieron el debate sobre la protección habitacional de las personas mayores. Uno de ellos es el de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desahuciada en Madrid tras vivir más de siete décadas en el mismo piso.

Pensiones, residencias y ayudas para pagar el alquiler

Las pensiones están lejos de acompañar los precios de los alquileres en las grandes ciudades. Para quienes no tienen una vivienda propia, encontrar un lugar que puedan pagar sin destinar una parte excesiva de sus ingresos representa un desafío creciente.

Ante las dificultades para sostener el alquiler, Encarni se encontró con otra alternativa que tampoco puede afrontar. "La única solución que te dan es que te vayas a una residencia", señaló. Sin embargo, el elevado costo de esos establecimientos vuelve inaccesible esa opción para ella.

El problema se profundiza por la escasez de plazas públicas y las prolongadas listas de espera. El Plan Estatal de Vivienda contempla ayudas para mayores de 65 años, pero para acceder es necesario cumplir condiciones como acreditar ingresos bajos, no haber sido propietario y demostrar que el inmueble será la residencia habitual.

Las subvenciones pueden cubrir hasta la mitad del alquiler mensual, aunque los trámites y requisitos pueden dejar a algunas personas fuera de la asistencia. Así, muchos jubilados quedan entre dos opciones difíciles de sostener: afrontar alquileres que suben por encima de sus ingresos o buscar una alternativa habitacional que tampoco pueden pagar.