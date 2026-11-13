Investigadores de la Universidad de Beijing desarrollaron un cepillo con cerdas piezoeléctricas que producen cargas eléctricas con la presión del cepillado. En pruebas de laboratorio y un ensayo clínico de tres meses, el dispositivo mostró resultados prometedores, aunque todavía hacen falta más estudios.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Beijing presentó un cepillo de dientes diseñado para sumar un efecto antibacteriano a la limpieza mecánica. El dispositivo genera pequeñas cargas eléctricas durante el cepillado y, a diferencia de los modelos eléctricos, no necesita enchufe ni batería.

El estudio, publicado el 4 de noviembre en Science Advances, plantea que los cepillos convencionales no habían mostrado mejoras sustanciales más allá de su función mecánica durante aproximadamente 1118 años. La nueva propuesta busca abordar esa limitación mediante una tecnología integrada en las cerdas.

Cómo funciona el cepillo de dientes piezoeléctrico

Las cerdas están fabricadas con PVDF, un material piezoeléctrico que produce cargas eléctricas cuando se dobla por la presión ejercida al cepillarse. Según los investigadores, esas cargas favorecen la formación de sustancias que pueden dañar las membranas de las bacterias y dificultar que vuelvan a adherirse a los dientes.

En pruebas de laboratorio, el cepillo eliminó más del 99 por ciento de la placa dental, frente a alrededor del 80 por ciento registrado con un cepillo convencional en las mismas condiciones. También se evaluó su acción sobre microorganismos vinculados con problemas de salud bucal.

Resultados frente a bacterias asociadas a caries y encías

La versión más eficaz del dispositivo redujo un 52,8 por ciento de Streptococcus mutans, bacteria relacionada con las caries, y un 78,2 por ciento de Porphyromonas gingivalis, asociada a enfermedades de las encías. En las pruebas con cerdas convencionales de nylon, las reducciones fueron del 9,3 y el 8,4 por ciento, respectivamente.

La investigación también incluyó a 115 voluntarios en un ensayo clínico de tres meses, aunque los gráficos principales del estudio presentan datos de 109 participantes. Quienes usaron los cepillos experimentales registraron reducciones de placa, inflamación gingival y sangrado, además de una menor presencia relativa de varias bacterias asociadas a enfermedades bucales.

Seguridad y límites de la investigación

Durante los tres meses de uso evaluados, el material mantuvo sus propiedades. En las pruebas realizadas, no se observaron daños apreciables en el esmalte ni toxicidad relevante en las células estudiadas en laboratorio.

La propuesta busca convertir el movimiento de frotar los dientes en una acción con un posible efecto antibacteriano adicional. Sin embargo, todavía no se demostró que el cepillo prevenga las caries o la pérdida de dientes a largo plazo. Además, no fue comparado con cepillos eléctricos o sónicos ni con modelos que incorporan recubrimientos antimicrobianos. Los investigadores señalaron que se necesitan más estudios.