La filósofa y escritora española explicó qué valores ayudan a afrontar las dificultades, cuidar los vínculos y equilibrar los sueños con las responsabilidades cotidianas.

La filósofa y escritora española Elsa Punset compartió su mirada sobre la felicidad y el bienestar en una entrevista con el podcast VERDADES (in)CÓMODAS. Allí identificó tres pilares para llevar una vida plena y mantener la atención en lo importante: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir.

Para Punset, vivir bien no significa estar siempre feliz ni evitar los problemas. Se trata, más bien, de aprender a enfrentarlos y seguir adelante pese a los obstáculos. Por eso, señaló que el coraje es una herramienta necesaria en la vida cotidiana.

El coraje para afrontar las dificultades y animarse a actuar

“Coraje para vivir lo necesitas cada día porque la vida es difícil, porque la vida está llena de decepciones, porque la vida es una pérdida tras otra”, explicó. También sostuvo que la valentía permite aprovechar las oportunidades y animarse a crear y construir.

“Si tienes coraje para mostrarte, para salir al mundo, para hacer cosas, también puedes construir muchísimas cosas, puedes crear, puedes atreverte”, afirmó.

La generosidad y la calidad de los vínculos

El segundo pilar que destacó es la generosidad para convivir. Según la escritora, las relaciones con otras personas son determinantes para el bienestar físico y emocional, y la calidad de esos vínculos funciona como un indicador de la vida que llevamos.

“Los humanos queramos o no, el indicador más importante de qué tipo de vida tenemos, qué salud tenemos, física, mental, emocional, al final somos muy sociales, es la calidad de las relaciones que tienes con los demás”, señaló. En diálogo con Mireia Chaos, advirtió que construir una red de vínculos requiere dedicación: “Estas relaciones exigen mucho esfuerzo, exigen mucha generosidad, entonces la necesitas para crear esa red a tu alrededor”.

La prudencia para equilibrar los sueños y las obligaciones

El tercer elemento es la prudencia para sobrevivir, entendida como la capacidad de reconocer las condiciones de la vida real y encontrar un equilibrio entre los deseos personales y las responsabilidades diarias.

“La prudencia para sobrevivir es la necesidad de reconocer que estás viviendo en un mundo real y que en un momento dado tienes que poner en la balanza tus sueños y, por ejemplo, la necesidad de pagar un alquiler o tu hipoteca, de criar a tus hijos, de alimentarte cada día, de protegerte también”, sostuvo.

En síntesis, Punset planteó que una vida bien vivida necesita valentía para perseguir objetivos, generosidad para cuidar las relaciones y prudencia para responder a las exigencias cotidianas. “Estos tres elementos encapsulan muy bien lo que es una vida bien vivida”, concluyó.