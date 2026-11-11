El exdefensor uruguayo, con pasado en Tiro Federal y San Martín de San Juan, integró el operativo de seguridad durante la visita de León XIV a Paysandú. Una foto junto al pontífice se viralizó en redes sociales.

La visita del papa León XIV a Uruguay tuvo entre sus protagonistas inesperados a Pablo Melo, un exdefensor uruguayo que jugó en el fútbol argentino y hoy trabaja en el área de seguridad deportiva. Durante una actividad en Paysandú, formó parte del equipo que custodió el escenario donde se realizó el encuentro.

Una fotografía en la que aparece junto al líder de la Iglesia Católica se difundió rápidamente en redes sociales. Melo explicó que su tarea consistía en colaborar con el dispositivo principal y aclaró que la seguridad del pontífice estaba a cargo de un equipo especializado.

La experiencia de Pablo Melo durante la visita de León XIV

“Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”, relató el exfutbolista.

Más allá de su función laboral, Melo contó que la cercanía con el Papa lo sorprendió. “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, expresó.

También reconoció que no esperaba vivir una experiencia así: “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.

El trabajo de seguridad deportiva en Uruguay

Actualmente, Melo desarrolla tareas en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en una agencia de seguridad privada. Según explicó, el operativo dispuesto para proteger al pontífice tuvo protocolos más estrictos y fue menos flexible que los procedimientos habituales en el fútbol.

El paso de Pablo Melo por Tiro Federal y San Martín de San Juan

Antes de trabajar en seguridad, el defensor tuvo una trayectoria en el fútbol argentino. En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, que entonces competía en Primera División. Disputó 14 partidos y enfrentó a River en un encuentro que terminó con una derrota por 5 a 0 para el equipo rosarino. Ese mismo semestre, Tiro Federal descendió a la Primera B Nacional.

En 2011, Melo continuó su carrera en San Martín de San Juan, donde participó en 10 encuentros. Luego regresó a Uruguay y pasó por clubes como Danubio, Nacional y Cerro. Con el tiempo, inició una nueva etapa profesional vinculada con la seguridad privada y el deporte.