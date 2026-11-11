Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La psicóloga del desarrollo propone recuperar la idea de la “madre suficientemente buena” y plantea la importancia de los límites. Estudios internacionales relacionan el perfeccionismo parental con el agotamiento y muestran diferencias entre países.

Ana Aznar, especialista en crianza y familia, tiene cuatro hijos varones y una extensa trayectoria como psicóloga del desarrollo. Aun así, reconoce que la formación profesional no siempre alcanza para resolver las dificultades cotidianas de la maternidad.

“Intentar ser la madre perfecta no es bueno para nosotras ni para nuestros hijos”, afirmó Aznar. Como alternativa, recomendó recuperar el concepto de madre suficientemente buena, desarrollado por el pediatra y psicoanalista británico Donald Winnicott.

Qué significa ser una madre suficientemente buena

Winnicott introdujo esa expresión en 1953 para describir a una madre que responde a las necesidades del bebé y que, de manera gradual, permite pequeñas frustraciones acordes con su desarrollo.

Aznar conoce la teoría, pero también sus desafíos prácticos. Consultada sobre cómo reacciona ante las rabietas de sus hijos, reconoció que algunas veces responde mejor que otras, según el momento.

Nacida en Madrid en 1981, vivió con su familia en Londres y Roma. Dirige REC Parenting, una plataforma dedicada a la educación infantil, y en 2026 publicó Educar también es decir no, un libro sobre los límites, las relaciones familiares y las presiones que enfrentan los padres.

Los límites y el agotamiento parental

En enero de 2026 contó que sus hijos, Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso, tenían entre 15 y 21 años y habían crecido entre Madrid, Londres y Roma. La psicóloga explicó que procura enseñarles a valorar lo que tienen y considera importante establecer límites, incluso cuando los hijos se enojan porque no reciben lo que desean.

En octubre de 2019, las investigadoras Matilda Sorkkila y Kaisa Aunola publicaron un estudio sobre agotamiento parental en Journal of Child and Family Studies. Analizaron cuestionarios de 1.725 padres finlandeses: el 91 por ciento eran mujeres, la edad promedio era de 36 años y las familias tenían una media de 2,25 hijos.

El trabajo distinguió dos formas de perfeccionismo: las exigencias que una persona se impone a sí misma y las que siente que le impone su entorno.

Las diferencias entre países y el cuidado de los bebés

Otro estudio, publicado en 2021 en Affective Science, reunió información de 17.409 padres de 42 países. El 71 por ciento eran madres y la edad promedio fue de 39,2 años. Los resultados mostraron diferencias importantes entre países: con el criterio de evaluación más estricto, la prevalencia estimada de agotamiento parental fue cercana al 1 por ciento en Argentina y alcanzó el 8,1 por ciento en Bélgica.

Los autores también observaron niveles más elevados de agotamiento en sociedades individualistas. La asociación se mantuvo al considerar variables como la cantidad de hijos, la edad, la situación laboral y las horas dedicadas al cuidado.

En 1996, los investigadores Megan Weinberg y Edward Tronick estudiaron las reacciones de 50 bebés de seis meses durante un experimento de interacción con sus madres. En una etapa, ellas dejaban de responder por un momento a las expresiones de los bebés. Los investigadores registraron cambios de comportamiento, un aumento de la frecuencia cardíaca y señales de malestar.

Cuando las madres retomaban la interacción, reaparecían expresiones positivas, aunque algunas respuestas negativas persistían durante un tiempo. El experimento permitió observar los procesos de desajuste y reparación propios de las relaciones tempranas. Sus resultados no justifican ignorar las necesidades de los niños ni mantener interrupciones deliberadas del contacto.