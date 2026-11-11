Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El especialista propone combinar planificación mensual, revisión semanal y seguimiento diario para organizar el trabajo sin descuidar la vida personal. Su enfoque suma prácticas de los modelos nórdico y mediterráneo.

Alcanzar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal requiere aprender a priorizar y organizar las actividades. Esa es una de las claves del método que propone Agustín Peralt, especialista en productividad y organización del tiempo.

Tras 15 años como directivo, comenzó a desarrollar herramientas para ayudar a profesionales y empresas a mejorar sus resultados. Es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, tiene un MBA de ESADE y participó en más de 100 proyectos de transformación empresarial.

En 2026 publicó, junto con Joris Van der Schoot, el libro Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo, en el que compara dos formas de entender la jornada laboral.

El método de Agustín Peralt para organizar el tiempo

La propuesta de Peralt combina planificación mensual, revisión semanal y seguimiento diario. Cada mes anota sus prioridades y luego verifica cómo se reflejan en la agenda de cada semana.

Al terminar la jornada, compara las tareas previstas con las que efectivamente completó. Si quedó algo pendiente, intenta identificar qué interrupción o decisión le impidió avanzar.

El especialista también reserva tiempo para entrenar. Como viaja con frecuencia por trabajo, coordina sesiones online con un entrenador personal a las ocho de la mañana, sin importar en qué ciudad se encuentre.

Modelos laborales y nuevas formas de trabajar

Peralt plantea que su enfoque toma elementos de dos culturas laborales: la organización estricta asociada al modelo nórdico y la importancia de las relaciones personales característica del modelo mediterráneo.

También observa diferencias entre generaciones. Según explicó, antes era habitual que los profesionales se quedaran dos o tres horas más en la oficina para resolver problemas, mientras que las generaciones más jóvenes suelen cuestionar esas extensiones de la jornada.

La acumulación de mensajes, reuniones y correos electrónicos es otro de los obstáculos para concentrarse. Un informe de Microsoft publicado en 2025, basado en registros anónimos de actividad de Microsoft 365, analizó el impacto de las notificaciones durante el trabajo.

Interrupciones, jornadas extensas y bienestar laboral

Entre el 20 por ciento de los usuarios que más notificaciones recibían, las interrupciones ocurrían, en promedio, cada dos minutos durante el horario laboral central. En ese grupo se registraron hasta 275 notificaciones por día, al contar las comunicaciones distribuidas durante las 24 horas. Además, el 60 por ciento de las reuniones de quienes tenían mayor actividad se convocaba sin planificación previa.

Estos datos reflejan una preocupación señalada por Peralt: una persona puede pasar toda la mañana respondiendo mensajes sin avanzar en una tarea importante. La dificultad para proteger el tiempo de concentración también se vincula con el debate sobre la duración de las jornadas.

En 2022, investigadores de las universidades de Cambridge y Boston College participaron en una prueba de semana laboral de cuatro días en el Reino Unido. El estudio incluyó 61 empresas y alrededor de 2.900 trabajadores, que durante seis meses redujeron sus horas laborales sin perder salario.

Al finalizar la prueba, el 71 por ciento de los empleados declaró menores niveles de agotamiento y el 39 por ciento informó una reducción del estrés. Los días de ausencia por enfermedad bajaron un 65 por ciento y la rotación de empleados, un 57 por ciento. Entre las 23 empresas que aportaron información económica comparable, los ingresos aumentaron un promedio del 1,4 por ciento.

Qué advierten la OMS y la OIT sobre las horas de trabajo

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los riesgos de las jornadas excesivas. En 2021 informó que trabajar 55 horas semanales o más se asociaba con un riesgo de accidente cerebrovascular un 35 por ciento superior al de trabajar entre 35 y 40 horas.

Las estimaciones de la OMS y la Organización Internacional del Trabajo atribuyeron unas 745.000 muertes en 2016 a enfermedades cardiovasculares relacionadas con jornadas prolongadas.