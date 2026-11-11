Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El matrimonio de jubilados mallorquines recorre España y Europa en una autocaravana de 11 metros cuadrados. Asegura que puede vivir con 2.000 euros al mes y que el cambio mejoró la calidad de vida de Maribel.

Maribel y Vicente dejaron su departamento en Mallorca hace más de cinco años para recorrer España y Europa en una autocaravana. La decisión llegó después de que sus dos hijos se independizaran y falleciera la madre de Vicente, el último vínculo familiar que los retenía en la isla.

“Nosotros somos de Mallorca, estábamos muy encerrados en Mallorca sin poder salir, atados a familiares también. Cuando tuvimos la posibilidad de desconectarnos de todo, nos desconectamos y nos fuimos con el auto ya dispuestos a viajar”, contó Vicente.

Cómo organizan sus gastos para vivir en una autocaravana

La pareja recibe pensiones y prestaciones vinculadas con problemas de salud y accidentes laborales. Con esos ingresos administra un presupuesto que, según explicó Vicente, alcanza para sostener su estilo de vida: “Con 2000 € se puede vivir sin ningún problema”.

Para reducir gastos, cocinan y desayunan dentro del vehículo. “Si nos apetece comer un pescado, compramos el pescado; no nos vamos a un restaurante a comer pescado porque eso sí sería muy costoso”, explicó. También apartan dinero para eventuales arreglos y calculan un máximo de 700 euros mensuales para combustible, aunque afirman que nunca llegaron a gastar esa suma: suelen hacer más paradas que kilómetros de ruta.

El ahorro y el equipamiento de la casa rodante

Al comparar sus gastos actuales con los que tenían en Mallorca, estiman que dejaron de desembolsar alrededor de 1.000 euros al mes. Ya no pagan alquiler ni los costos asociados al departamento, los servicios o el mantenimiento de un segundo vehículo.

La autocaravana tiene placas solares, baterías y acumuladores, por lo que pueden funcionar sin conectarse a la red eléctrica. Vicente también se ocupa de la mecánica y reserva entre 150 y 200 euros mensuales para repuestos y reparaciones.

El vehículo mide 7,5 metros de largo y ofrece unos 11 metros cuadrados habitables. Cuenta con cocina, baño con ducha separada, dormitorio, salón, camas adicionales, congelador, microondas, televisión y aire acondicionado portátil. Además, la pareja lleva un remolque para transportar una moto.

El impacto de la vida nómada en la salud de Maribel

El cambio también tuvo efectos en la salud de Maribel, que padece una enfermedad ósea degenerativa y tiene secuelas de una operación de columna. “Para mí es una calidad de vida que me ha reconfortado mucho”, afirmó.

Vicente señaló que el clima seco beneficia a su esposa: “La humedad de Mallorca a ella la mata. Quedarnos en Mallorca es un problema para su salud; aquí tiene días de crisis, pero allí eran todos los días”.

Seguridad y planes de futuro en la autocaravana

En sus cinco años de vida itinerante, aseguran que no sufrieron robos ni problemas de inseguridad. Para protegerse, cuentan con cámaras conectadas al teléfono, sistemas de bloqueo, GPS y la compañía de su perra, a la que consideran una alarma.

Vicente descartó la posibilidad de volver a vivir en un departamento y resumió por qué eligieron esta forma de vida: “Encerrados en un piso otra vez no lo queremos, lo tenemos clarísimo. Naturaleza, camping, lo que sea, pero necesitamos aire y que nos toque el sol”.