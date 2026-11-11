Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El tucancillo piquianaranjado había sufrido una fractura al chocar contra una ventana. Tras un mes de tratamiento y cuidados, fue liberado por una fundación de Costa Rica.

Un tucancillo piquianaranjado volvió a la vida silvestre en Costa Rica luego de recuperarse de una fractura. El ave recibió atención veterinaria en el Rescate Wildlife Rescue Center, que anunció su liberación el 10 de noviembre.

El ejemplar había sido rescatado después de chocar contra una ventana. Durante su recuperación, permaneció en las instalaciones del centro, donde recibió tratamiento y cuidados especializados.

Un mes de tratamiento para recuperar el vuelo

“Luego de un mes de tratamiento, reposo y atención diaria de nuestras veterinarias y cuidadores se recuperó y ya puede volar en libertad de nuevo”, informó la fundación en una publicación en redes sociales.

La entidad también compartió un video que muestra el regreso del ave a un entorno natural. En el anuncio, expresó: “¡De nuevo en libertad! Este tucán piquinaranja (Pteroglossus frantzii) regresa a la naturaleza después de su rehabilitación en nuestro Centro de Rescate!”.

La especie y el trabajo del centro de rescate

El tucancillo piquianaranjado, también conocido como tucancillo piquinaranja, arasarí piquinaranja o tucán piquinaranja, es una especie que habita en Costa Rica y Panamá, según información del Museo Nacional de Costa Rica.

Rescate Wildlife Rescue Center es una fundación sin fines de lucro fundada en 1989. Tiene un hospital veterinario y un centro de rehabilitación para animales silvestres en la provincia costarricense de Alajuela, además de un santuario para aquellos que no pueden sobrevivir en la naturaleza.

“Nuestra misión es proteger y restaurar la biodiversidad del país mediante la rehabilitación de la fauna silvestre, la cría de especies amenazadas, la preservación del hábitat y el cuidado de por vida de animales que no pueden ser liberados”, afirmó la organización en su sitio web.