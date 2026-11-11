Una coalición internacional sostiene que en Marruecos podrían matar hasta tres millones de perros callejeros antes del torneo y reclama una respuesta de la FIFA. El Gobierno niega las acusaciones y afirma que aplica un programa de captura, esterilización, vacunación y devolución.

Una coalición internacional de organizaciones protectoras de animales pidió a la FIFA que intervenga en Marruecos ante denuncias de matanzas de perros callejeros de cara al Mundial 2030. La estimación de hasta tres millones de animales fue acompañada por testimonios sobre niños heridos, mujeres agredidas y perros vacunados que habrían sido sacrificados por las autoridades.

La International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) difundió comunicados el 20 y el 29 de octubre de 2026. Allí cuestionó que el informe de evaluación de la candidatura, presentado por la FIFA en noviembre de 2024, reprodujera una afirmación del Gobierno marroquí: "el sacrificio de animales está prohibido desde agosto de 2024". La coalición sostiene que esa declaración es falsa y afirma que la entidad rectora del fútbol conoce la situación.

Denuncias de maltrato en ciudades sede del Mundial 2030

El 27 de octubre de 2026, la FIFA anunció visitas de inspección a las ciudades sede del torneo en España, Marruecos y Portugal durante noviembre y diciembre. En Marruecos, las localidades previstas son Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger.

Esas ciudades también fueron sedes de la Copa África de Naciones, disputada entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. La IAWPC presentó grabaciones que, según indicó, fueron captadas desde el 27 de octubre hasta el día previo a la final y documentan maltratos en las inmediaciones de los estadios. La verificación independiente de las imágenes y de las fechas en que se habrían registrado no pudo confirmarse.

La estimación de perros capturados en Marruecos

La Société Protectrice des Animaux du Maroc (SPA du Maroc) envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que estimó que en el país muere un perro cada 42 segundos. La organización calculó que durante el verano de 2026 se capturaron cerca de 1.000 perros por día en la región de Casablanca-Settat.

La SPA aclaró que se trata de estimaciones propias y no de estadísticas oficiales. También señaló que fue su cuarta interpelación consecutiva a la FIFA, luego de cartas enviadas en 2023, 2024 y 2025, que, según la entidad, no tuvieron respuesta. En abril y mayo de 2026 pidió información al Ministerio del Interior y a la empresa Casa Baia mediante la ley de acceso a la información, pero aseguró que tampoco recibió contestación.

Testimonios de niños y estudiantes sobre los ataques

En una carta enviada el 6 de noviembre de 2026 al Gobierno marroquí y al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, la IAWPC describió el caso de un niño de seis años herido en abril mientras jugaba frente a su casa. Según la organización, el menor perdió la visión de un ojo y sufrió problemas pulmonares.

El documento también incluyó el testimonio de una estudiante marroquí cuya identidad no fue difundida. La joven relató que el 28 de octubre de 2026, a las 8, mientras iba a la escuela, escuchó disparos y vio a un funcionario local acompañado por dos hombres baleando perros en la calle y dejando los cuerpos allí.

"Ningún niño debería enfrentarse a estos peligros y traumas", escribió Les Ward M.B.E., presidente y fundador de la IAWPC.

El Gobierno marroquí defiende su política animal

Las autoridades de Marruecos rechazaron las acusaciones y afirmaron que nunca autorizaron el maltrato animal. Sostuvieron que desde 2019 implementan el método TNVR, que consiste en capturar, esterilizar, vacunar y devolver a los animales a su hábitat, y que el programa se intensificó desde 2023.

El ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, informó ante el Parlamento que se destinaron cerca de 240 millones de dirhams en cinco años a centros animaleros, equipos de recolección y operaciones de esterilización. La IAWPC, por su parte, afirmó que no tiene constancia de que el programa se aplique y que no puede verificarlo porque el Gobierno no publica los datos.

La ley 19.25 y el reclamo a la FIFA

La ley 19.25, publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio de 2026 y aprobada el 10 de agosto, regula la captura, vacunación y esterilización de animales. También habilita la eutanasia bajo supervisión veterinaria cuando un animal represente un peligro para la salud o la seguridad. Las organizaciones protectoras cuestionaron que la norma penalice a quienes alimenten o cuiden animales callejeros fuera de los marcos institucionales establecidos.

La IAWPC informó que, con el apoyo de un empleado de la FIFA, elaboró junto a un panel internacional de expertos una propuesta alternativa de ley que remitió a las autoridades marroquíes. Según la coalición, no obtuvo respuesta y la norma se aprobó sin incorporar las recomendaciones del panel. Además, presentó una denuncia formal ante el comité de ética de la FIFA por el tratamiento de lo que calificó como una "mentira" en el informe de evaluación de la candidatura.

La organización recordó que, para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA incluyó un objetivo ambiental específico para proteger a los animales afectados por el torneo, y cuestionó por qué ese estándar no se aplicaría a Marruecos. Mientras tanto, la reunión en Rabat entre la IAWPC y las autoridades marroquíes, acordada hace más de un año, todavía no tiene fecha confirmada.